Çiftçiler Günü Mesajı

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İmrak, mesajında, çiftçilerin ülkenin kalkınmasında ve üretimin artırılmasına yoğun emek sarf ettiğini belirtti.

"Ekonomimizin büyümesinde, üretim ve verimliliğin artırılmasında, sofralarımıza ulaşan ekmeğin, meyvenin, sebzenin üretiminde alın teri dökerek yoğun emek sarf eden çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlarım." ifadesini kullanan İmrak, bütün çiftçilere hayırlı ve bereketli bol kazançlar diledi.