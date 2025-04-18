Çiftçilere Destek Ziyareti

Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, çiftçileri ziyaret etti.

Arazisinde marul, maydanoz, ıspanak yeşillik fide dikimlerini gerçekleştiren üreticileri ziyaret eden Kapar, çiftçi Halil Karaca'dan da sürece ilişkin bilgiler aldı.

Kapar, "Tarımsal üretimin temel taşlarından olan tarım işçilerimiz, üretimin devamlılığı için arazide çalışmalarına başladı. Teknik personelle birlikte arazide üreticilerimizi ve çalışanlarımızı yalnız bırakmıyoruz" dedi.