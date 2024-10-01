Çiftçilere Reflektör Desteği

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Afyonkarahisar'da Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Sinanpaşa ilçesinin Taşoluk beldesinde, jandarma ekipleriyle traktörlerin gece gündüz görünürlüğünü arttırmak için çiftçilere reflektör dağıttı.

Vali Yiğitbaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, inşallah şimdiden sonra hem vatandaşların bu reflektörlere daha fazla dikkat etmesini, kendi traktörlerinde, kendi tarım araçlarında bunlara daha fazla hassasiyetle yer vermelerini istirham ettiklerini söyledi.

Geceleri çok fazla trafikte olmamalarının bu anlamda biraz daha koruyucu tedbir olacağını kaydeden Yiğitbaşı, "Ama olduklarında da mutlaka bu reflektörleri de kullanmaya özen gösterelim. Önem verelim. Bizler için hepinizin canı, hayatı çok kıymetli. Lütfen dikkat edin." diye konuştu.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan da "Geçtiğimiz yıl içerisinde meydana gelen bazı kazaların maalesef temel sebebi görünürlüğü sağlayan bu reflektörlerin eksikliğinden kaynaklanmıştı. Dolayısıyla biz hem vatandaşlara destek olmak hem de reflektör eksikliklerini tamamlamak hem de bunun diğer bütün çiftçiler açısından farkındalığını oluşturmak için etkinlik düzenledik." dedi.