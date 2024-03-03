Çorum\'un Ortaköy ilçesinde imece usulüyle kanal temizliği yapıldı

Çorum'un Ortaköy ilçesinde yüzlerce dönüm araziyi su ile buluşturan kanal, çiftçilerin "imece" usulü çalışmasıyla temizlendi.
İlçenin tarımsal üretimin yoğunlaştığı Öz bölgesi, Öz Çayı'ndan ayrılan kanallar aracılığıyla suyla buluşuyor.
Farklı uzunluğa sahip kanallar, gerek suyun taşıdığı toprakla, gerekse çevresinde yetişen bitkiler nedeniyle tıkanıyor.
Aşdağul beldesindeki çiftçiler için hayati öneme sahip yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki su kanalı da yöre halkınca belli dönemlerde temizleniyor.
Bu kapsamda Aşdağul Belediyesinin hoparlörlerinden yapılan anonsla sabah saatlerinde su kanalında toplanan yaklaşık 25 çiftçi, kanalda temizlik çalışması yaptı.
İmece usulüyle yapılan çalışma kapsamında kazma, kürek, bel gibi tarımsal aletlerle çalışan çiftçiler, kanaldaki tıkanıklıkları gidererek, suyun akışkanlığını artırdı.
Beldede imece usulü kanal temizliğini organize eden Vural Öncül, AA muhabirine, kanalda belli aralıklarla temizlik yaptıklarını söyledi.
Yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki kanalı temizlediklerini belirten Öncül, "Şu an suyumuz akıyor. Buradaki bağ ve bahçelerin su ihtiyacı bu kanaldan karşılanıyor. Kanalın temizliği bizim için çok önemli. Temiz olmadığında meyvelerimiz, bağ ve bahçelerimiz kuruyor. Aşağı tarafta ekin ekili arazilerimiz de bu kanaldan faydalanıyor." dedi.
Vatandaşların kanal temizleme çalışmalarına katkı sağladığını dile getiren Öncül, "Herkesi topluyoruz, baştan başa kanal temizliğimizi güzelce yapıyoruz. Çalışmadan sonra birlikte yemek yiyip, dağılıyoruz. Gelenlerden Allah razı olsun. Gelmeyenler ya da işi olduğu için gelemeyenler de oluyor. Gelecek sefere onları da bekliyoruz." diye konuştu.
Öncül, kanal temizliğine katılan herkesin faydalı bir iş yaptığına dikkati çekerek, "Katılanlar çok sevap kazanır. Bağ, bahçe, meyve ağaçları sulanıyor. Kurt, kuş hepsi buradan içiyor. Bu suyun birçok şeye faydası var. Dolayısıyla bu su bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Çorum'un Ortaköy ilçesinde imece usulüyle kanal temizliği yapıldı - Son Dakika
Antalya'da düzenlenen 19. Uluslararası Runtalya Maratonu'na 52 ülkeden 9 bin 600 sporcu katıldı. Yarışmada maraton erkekler kategorisinde Akil Samir birinci olurken, kadınlarda Maria Kolpakova birinciliği elde etti. 21 kilometre erkeklerde Stenislav Ageliarov birinci, kadınlarda ise Yuliya Kaladkevich birincilik kazandı. Organizasyonda 10 kilometre erkeklerde Andrei Strizhakov birinci olurken, kadınlarda Anastasiia Slepneva birinciliği elde etti. Fetih koşusunda ise Utku Koyuncu birinci oldu. Ödüller, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan tarafından verildi.
Adana'nın Pozantı ilçesinde yapılan operasyonda, kaçak akaryakıt satışı yapıldığı iddia edilen iş yerinde bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
Bahar çiçeklerinin açmasıyla oluşan güzel manzarayı görmek isteyen turistler, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan köylere akın ediyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Liuzhou'dan bildiriyor.
Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Seslidere köyünde gece geç saatlerde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin 5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangında, 20 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Adıyaman'ın Siteler Mahallesi'nde bulunan bir binanın asansöründe yaşlı bir adamın cansız bedeni bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölüm nedeni ise yapılacak incelemeler sonucunda belirlenecek.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, F.A'ya ait evde uyuşturucu madde, uyuşturucu öğütme aparatı ve halüsinasyon görmeye neden olan mantar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan F.A. adliyeye sevk edildi.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir, evinde konuk ettiği Samsunspor'u 1-0 mağlup etti. Maçta Aleksic'in golüyle öne geçen Başakşehir, 10 kişi kalan Samsunspor karşısında galibiyeti korudu.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Beşiktaş, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 127-89 mağlup etti. Maçta Hatay Büyükşehir Belediyespor'dan Betül Kutlu 22 sayıyla öne çıkarken, Beşiktaş'tan Zümrüt Karahan 41 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
Uşak'ta gerçekleştirilen Okul Sporları Gençler Türkiye Şampiyonası Yarı Final Müsabakaları'nda Aydın'ı temsil eden Elifnaz Köseoğlu +68 kilogramda birinci, İrem Yıldırım ise 44 kilogramda üçüncü olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandılar. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcuları tebrik ederek başarılar diledi.
Çanakkale'de, eski İYİ Parti Merkez İlçe Teşkilat Başkanı Nurettin Demirbilek'in de yer aldığı 250 üye, partiden istifa etti. Barbaros Mahallesinde bir araya gelen partililer adına açıklama yapan Demirbilek, İYİ Parti'nin Çanakkale'den bir milletvekili çıkarmasına katkıda bulunduklarını ancak belediye meclisi üyeliğinde sıra garantisi alan kişilere kendilerinden daha çok değer verildiğini savundu. Demirbilek, istifa ettiklerini ve Barbaros Mahallesi Teşkilatı'nı da lağvettiklerini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?