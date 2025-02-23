Çığ Altında Kalan Operatörden Askerlere Şükran - Son Dakika
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Çığ Altında Kalan Operatörden Askerlere Şükran

Şırnak'ta çığ altında kalan dozer operatörü İrfan Cin, askerlerin yardımıyla kurtarıldı.

23.02.2025 14:18
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Şırnak'ta çığ altında kalan operatör İHA'ya konuştu: "Canımı askerlere borçluyum"

Dozer operatörü yol açma çalışmalarında 3 saniye içinde çığ altında kaldı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde çığ altında kalan dozer operatörü İrfan Cin, "Canımı askerlere borçluyum" dedi.

Beytüşşebap ilçesinde kar nedeniyle kapanan Gökçe köyü yolunu açmaya çalışan özel idare personeli İrfan Cin, çığ altında kalmıştı. Telefonla askeri birliği arayan Cin'in imdadına askerler yetişmişti. Cin, askerlerin uzun uğraşları sonucu kar altından çıkartıldı.

İrfan Cin, İhlas Haber Ajansı muhabirine, mezra grup köy yolu olan Gökçe köyü yolunu açmak için gittiğini, dozerde çekim yaparken o sırada çığ düştüğünü gördüğünü söyledi. Geri gelirken dozerin kara saplandığını belirten Cin, "3 saniye içinde oldu, araç karlar içinde kaldı. Önce karanlık oldu daha sonra gözlerimi açtığımda iyi olduğumu fark ettim. Elimden telefon düşmemişti. Allah'tan şebeke çekiyordu. Direkt mezra tabur komutanlığını aradım. Sağ olsun komutanlar geldi. Beni yarım saat geçmeden kurtardılar. Durumum iyi şu an. İşimiz böyle, sürekli çığlı bölgelerdeyiz. Askeri üs bölge kameralarından takip ediliyordum. Çığ düştüğünü görünce jandarmalar yanıma geldi. Onlara minnettarım. Allah, razı olsun" dedi.

Kaynak: İHA

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