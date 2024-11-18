Çığ Engeli Aşıldı: Artvin-Macahel Yolu Açıldı - Son Dakika
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Çığ Engeli Aşıldı: Artvin-Macahel Yolu Açıldı

Artvin'de çığ nedeniyle kapanan Macahel yolu, ekiplerin çalışmasıyla 3 saat sonra yeniden açıldı.

18.11.2024 23:47
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Çığ nedeniyle kapanan Artvin-Macahel yolu ulaşıma açıldı

ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Camili (Macahel) bölgesinde sabah saatlerinde meydana gelen çığ nedeniyle ulaşıma kapanan Borçka-Camili karayolu, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Yolun 28. kilometresindeki Büyükdere mevkiinde yamaçtan kopan kar kütleleri, hem gidiş hem geliş yönlerini kapatarak bölgedeki 6 köyün ulaşımını engellemişti. Ekipler iş makineleriyle bölgeye müdahale ederek yolu kardan temizledi ve yeniden ulaşıma açtı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Çığ Engeli Aşıldı: Artvin-Macahel Yolu Açıldı - Son Dakika

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