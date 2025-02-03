Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde, baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler erken açtı.
Kentte son günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.
İlçede genellikle mart ayında açan çiğdemler, sıcak havanın etkisiyle erken açtı.
Halk arasında "baharın müjdecisi" olarak bilinen sarı ve beyaz renkli çiğdemler doğada güzel görüntüler oluşturdu.
Son Dakika › Güncel › Çiğdemler Erken Açtı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?