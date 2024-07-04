Cildi Kurutmamak İçin Yumuşak Temizleyiciler Kullanılmalı - Son Dakika
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Cildi Kurutmamak İçin Yumuşak Temizleyiciler Kullanılmalı

Bayındır İçerenköy Hastanesi ve Bayındır Levent Tıp Merkezi Dermatoloji Uzmanı Dr. Ferihan Bilgin, cildi daha fazla kurutmamak için yumuşak temizleyiciler kullanılması gerektiğini, banyo yaparken ve cildi temizlerken sıcak sudan kaçınılması gerektiğini bildirdi. Bilgin, yaşla beraber hücrelerin yenilenmesinin azaldığını ve bu durumun da cildin koruyuculuğunu azalttığını belirtti. Olgun ciltlerin çok kuru olduğunu ve doğal yağ üretimini azalttığını belirten Bilgin, cilt bakımı için önerilerde bulundu.

04.07.2024 12:03
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Bayındır İçerenköy Hastanesi ve Bayındır Levent Tıp Merkezi Dermatoloji Uzmanı Dr. Ferihan Bilgin, cildi daha fazla kurutmamak için yumuşak temizleyiciler kullanılması gerektiğini, banyo yaparken ve cildi temizlerken sıcak sudan kaçınılması gerektiğini bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bilgin, yaşla beraber hücrelerin yenilenmesinin azaldığını ve bu durumun da cildin koruyuculuğunu azalttığını belirtti.

Bilgin, "İlerleyen yaşta kolajen ve elastin gibi esnekliği sağlayan elemanların üretimi azalıyor ve derinin nemlenme kapasitesi düşüyor. Bunların sonucunda karşımıza daha kuru, daha ince, lekeli ve kırışık, kırılgan, darbelere daha az dayanıklı, daha kolay moraran ve daha yavaş iyileşen cilt çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Olgun ciltlerin çok kuru olduğunu ve doğal yağ üretimini azalttığını belirten Bilgin, şu önerilerde bulundu:

"Cildi daha fazla kurutmamak için yumuşak temizleyiciler kullanılmalı, makyaj yapılıyorsa makyaj, yağ bazlı temizleyicilerle çıkarılmalı. Banyo yaparken ve cildi temizlerken sıcak sudan kaçınılmalı, ılık su ile yıkanılmalı. Cilt günlük nemlendirilmeli. Özellikle yüz için günlük nemlendirici uygulanmalı, vücuda duştan/banyodan sonra, nemi korumak için nemlendiriciler kullanılmalı.

Güneşten korunmak için yüz ve açıkta kalan cildinize geniş spektrumlu, suya dayanıklı 30 ve üzeri SPF faktörlü güneş koruyucu uygulanmalı. Güneş ışınlarının en şiddetli olduğu 10.00-15.00 saatleri arasında hep gölge alanlar tercih edilmeli. Gözler de muhakkak yüzde 100 SPF faktörlü güneş gözlüğü ile korunmalı. Şapka ve uzun kollu kıyafetlerin kullanımı da oldukça önemli. Dengeli, protein, vitamin ve minerallerden zengin beslenme cilt sağlığı için oldukça önemli. Bol su tüketin. Uyku düzeninize dikkat edin. Cildiniz için günlük basit bir bakım rutini uygulayın. Sevdiğiniz şeyleri yapın, sevdiklerinizle vakit geçirin."

Kaynak: AA

Sudan, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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