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CİMER'e 2023 yılında 7 milyon 650 bin başvuru yapıldı - Son Dakika
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CİMER'e 2023 yılında 7 milyon 650 bin başvuru yapıldı

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) 2023 yılında yüzde 23 artışla 7 milyon 650 bin başvuru yapıldığını açıkladı. Vatandaşlar, talep, şikayet ve kamu politikalarına yönelik görüşlerini CİMER'e iletti. Ayrıca, CİMER'e 2023 yılında toplam 253 bin teşekkür, görüş ve öneri iletilmiştir.

CİMER\'e 2023 yılında 7 milyon 650 bin başvuru yapıldı
23.01.2024 - 18:46,
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İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) 2023 yılında yüzde 23 artışla 7 milyon 650 bin başvuru yapıldığını bildirdi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de dün Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan ile ilgili banka çalışanı Büşra Bozkurt'un CİMER'e şikayetinin basına sızdırıldığı iddiasıyla ilgili yaptığı açıklamada, CİMER'in 40 bin idari birim dahilinde kendi kamu kurumlarını temsilen yaklaşık 90 bin kamu görevlisini barındırdığını kaydetmişti.

İletişim Başkanlığı, 2023 yılında CİMER'e yapılan başvurulara ilişkin açıklama yaptı. Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Millet ile devlet arasında iletişim köprüsü olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) 2023 yılında yüzde 23 artışla 7 milyon 650 bin başvuru yapıldı. Vatandaşlarımızın yalnızca talep ve şikayetlerini değil aynı zamanda kamu politikalarına yönelik değerli görüşlerini de paylaştığı CİMER'e 2023 yılında toplam 253 bin teşekkür, görüş ve öneri iletildi" ifadelerine yer verildi.

İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin dün yayınlanan 109'ncu sayısındaki "CİMER'e Yapılan Bir Başvuru Basına Sızdırıldı" iddiasıyla ilgili açıklamasında "Devletin Yürütme organı içinde yaklaşık 40 bin idari birim dahilinde kendi kamu kurumlarını temsilen yaklaşık 90 bin kamu görevlisini barındıran CİMER'e; 2023 yılında 7 milyon 650 bin başvuru yapılmış ve bu başvuruların okunması, sevk edilmesi, cevaplandırılması kapsamında bir yılda 34 milyon işlem gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: ANKA
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası, Bozkurt, Kamu, Politika, Güncel, Son Dakika

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