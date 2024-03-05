Çin, 2023 hedeflerini gerçekleştirdi

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BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin, yurtiçi ve yurtdışındaki çok sayıda zorluk ve güçlüğe rağmen 2023 için belirlediği başlıca ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerini gerçekleştirdi.

Salı günü istişare için Ulusal Halk Kongresi'ne sunulan hükümet çalışma raporuna göre, geçen yıl gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH) yüzde 5,2 oranında artan Çin, dünyada en hızlı büyüyen büyük ekonomilerden biri oldu.

2023 yılında ülkede 12,44 milyon kentsel istihdam yaratılırken, ankete dayalı ortalama kentsel işsizlik oranı ise yüzde 5,2 olarak kaydedildi. Rapora göre tüketici fiyat endeksi yüzde 0,2 arttı ve ödemeler dengesindeki temel denge korundu.