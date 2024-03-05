Çin, 2023 hedeflerini gerçekleştirdi - Son Dakika
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Çin, 2023 hedeflerini gerçekleştirdi

Çin, yurtiçi ve yurtdışındaki zorluklara rağmen 2023 için belirlediği ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerini gerçekleştirdi. Geçen yıl GSYİH yüzde 5,2 artarken, ülkede 12,44 milyon kentsel istihdam yaratıldı ve işsizlik oranı yüzde 5,2 olarak kaydedildi. Tüketici fiyat endeksi yüzde 0,2 arttı ve ödemeler dengesi korundu.

05.03.2024 12:40  Güncelleme: 12:45
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BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin, yurtiçi ve yurtdışındaki çok sayıda zorluk ve güçlüğe rağmen 2023 için belirlediği başlıca ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerini gerçekleştirdi.

Salı günü istişare için Ulusal Halk Kongresi'ne sunulan hükümet çalışma raporuna göre, geçen yıl gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH) yüzde 5,2 oranında artan Çin, dünyada en hızlı büyüyen büyük ekonomilerden biri oldu.

2023 yılında ülkede 12,44 milyon kentsel istihdam yaratılırken, ankete dayalı ortalama kentsel işsizlik oranı ise yüzde 5,2 olarak kaydedildi. Rapora göre tüketici fiyat endeksi yüzde 0,2 arttı ve ödemeler dengesindeki temel denge korundu.

Kaynak: Xinhua

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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