Çin 2024-2035 Eğitim Planını Açıkladı - Son Dakika
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Çin 2024-2035 Eğitim Planını Açıkladı

Çin, 2035'e kadar güçlü bir eğitim sistemi ile eğitimde lider olmayı hedefliyor.

20.01.2025 17:12
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BEİJİNG, 20 Ocak (Xinhua) -- Çin, ülkeyi eğitimde lider bir ülke haline getirmeyi amaçlayan 2024-2035 ana planını açıkladı. Açıklanan ayrıntılı plan, modernleşme hamlesi ve ulusal yeniden canlanma hedefini desteklemek üzere 2035 yılına kadar güçlü bir eğitim sisteminin kurulmasını hedefliyor.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi ve Devlet Konseyi tarafından ortaklaşa hazırlanarak pazar günü duyurulan plana göre Çin'e özgü sosyalizmin temel alındığı güçlü eğitim sistemi, güçlü ideolojik ve siyasi liderlik, yetenek rekabeti, bilimsel ve teknolojik destek, geçim güvenliği, sosyal sinerji ve uluslararası etki başlıklarından oluşacak.

Eğitimde lider bir ülke inşa etmek, modern zamanların başlangıcından bu yana Çin ulusunun hedefi oldu. 2022 yılında ÇKP, bu hedefe 2035 yılına kadar ulaşılması gerektiğini belirlemişti.

Kaynak: Xinhua

Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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