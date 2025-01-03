Çin 2024 Sıcaklık Rekoru Kırdı

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BEİJİNG, 3 Ocak (Xinhua) -- Çin'de 2024 yılındaki ortalama sıcaklık, ülkede meteorolojik gözlem kayıtlarının eksiksiz olarak tutulmaya başlandığı 1961 yılından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Çin Ulusal İklim Merkezi'nden perşembe günü yapılan açıklamaya göre ulusal ortalama sıcaklık 2024 yılında 10,9 santigrat derece ile yıllık ortalamanın 1,01 santigrat derece üzerinde gerçekleşerek 2023 yılında kaydedilen 10,71 santigrat derecelik önceki rekoru kırdı.

Geçtiğimiz yıl Beijing, Tianjin, Hebei, Shanxi, Henan ve Shaanxi'nin de aralarında bulunduğu toplam 19 eyalet düzeyindeki bölgede rekor seviyede yüksek sıcaklıklar kaydedildi.

Ülke genelinde ortalama yağış miktarı 2024 yılında 697,7 milimetreye ulaşarak yıllık ortalamanın yüzde 9 üzerine çıktı.