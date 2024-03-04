Çin, 2024 yılında ekonomiye odaklanacak - Son Dakika
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Çin, 2024 yılında ekonomiye odaklanacak

Kovid-19 salgını sonrası toparlanma sürecinde zorluklar yaşayan Çin, 2024 yılında ekonomiye ağırlık verecek. Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) Sözcüsü Lou Çincien, yıllık genel kurul toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, yasama gündeminin yüksek kalite kalkınma ve ekonomik reformları destekleyecek yasal düzenlemeleri içereceğini belirtti. Ayrıca, Çin'in dışa açılma sürecini sürdüreceği ve yabancı şirketlere kapısının her zaman açık olacağını vurguladı. Haberde ayrıca, Casuslukla Mücadele Yasası'ndaki değişikliklerin yabancı şirketler üzerindeki endişelerin yersiz olduğu ifade edildi. Çin'in ekonomik toparlanmayı desteklemek için Merkez Bankası'nın rolünü güçlendirecek değişiklikler yapmayı planladığı da belirtildi.

04.03.2024 21:45  Güncelleme: 21:48
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Kovid-19 salgını sonrası toparlanmanın sıkıntılarını yaşayan Çin'de 2024 yılının yasama gündeminde, ekonomi ağırlıklı yer tutacak.

Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) Sözcüsü Lou Çincien, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, yasama organının yarın başlayacak yıllık genel kurul toplantısı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Çin ekonomisinin toparlanma ve uzun dönem büyüme temellerinin sağlamlığına güvendiklerini ifade eden Sözcü Luo, "Yasama gündemi, yüksek kalite kalkınma ve ekonomik reformları kurumsallaştıracak yasal düzenleme ve değişikliklere odaklanacak." dedi.

Luo, Çin'in üst düzey dışa açılma sürecini sürdüreceğini ve bunun için yasal temeli sürekli olarak güçlendireceğini belirterek, "Çin, dışa açılma ve reform sürecine ulusal politika olarak bağlıdır ve dış ilişkilerini ve alışverişlerini geliştirmeye, yabancılara ve yurt dışındaki şirketlere kucak açmayı sürdürecektir. Çin'in kapısı dünyaya daima açık olacak, asla kapanmayacaktır." diye konuştu.

"Casuslukla Mücadele Yasası, normal ticari faaliyetleri hedef almıyor"

Çin'in geçen yıl kabul edilen Casuslukla Mücadele Yasası ve bu yıl onaylanan Devlet Sırlarını Koruma Yasası'nda yapılan değişikliklerin ülkede faaliyet gösteren yabancı şirketlerde yarattığı endişelerin yersiz olduğu görüşünü dile getiren Luo, "Casusluğun tanımı genişletilmedi aksine suçları kesin sınırlarla daha net şekilde tanımladı. Bu normal ticari faaliyetleri, iş anlaşmalarını ve akademik alışverişleri hedef almıyor." ifadelerini kullandı.

Casuslukla Mücadele Yasası'nda Temmuz 2023'te yürürlüğe giren değişiklikle, kamu otoritelerinin ulusal güvenlikle bağlantılı konularda soruşturma yetkileri genişletilmişti.

Değişikliğin ardından, ülkede faaliyet yürüten uluslararası danışmanlık şirketlerinin ofislerine yapılan baskınlar, yabancı yatırımcıları tedirgin etmişti.

Yatırımların planlaması için kritik önemdeki ekonomik ve ticari bilgi sağlayan kuruluşlara yönelik baskınlar ülkede neyin açık piyasa bilgisi, neyin devlet sırrı olduğuna ilişkin sınırların belirsizleştiği algısına yol açmıştı.

Merkez Bankasının rolü güçlendirilecek

ÇUHK, yeni yasama dönemi için özel sektörü desteklemeye yönelik yeni bir yasa ile yeni bir gümrük tarife yasasının yanı sıra, sınır sağlığı ve karantina yasalarında değişiklikler ve yabancılarla bağlantılı yasalarda iyileştirmeler planlanıyor.

Ayrıca Çin'de kabine işlevini yerine getiren Devlet Konseyinin çalışma esaslarını belirleyen 1980 tarihli Devlet Konseyi Organik Yasasında, Merkez Bankasının ulusal politikaların uygulanmasındaki rolünü güçlendirecek değişiklik yapılması öngörülüyor.

Çin'in 2023'te ihracatı yüzde 4,6, ithalatı ise yüzde 5,5 azalmış, ülkeye gelen yabancı yatırımlar 25 yıl sonra ilk kez yıllık bazda düşüş kaydetmişti.

Küresel jeopolitik gerilimler, batı ülkelerinin Çin'e ekonomik bağımlılığa bağlı riskleri azaltma yaklaşımı ve tedarik zincirlerindeki değişimler, ülkenin tedarik ve yatırım destinasyonu olarak rolünü olumsuz etkilemişti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Sözcü, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, 2024 yılında ekonomiye odaklanacak - Son Dakika

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