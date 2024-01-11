Çin, 2025 Asya Kış Oyunları\'nın sloganını ve amblemini tanıttı

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HARBİN, 11 Ocak (Xinhua) -- 9. Asya Kış Oyunları'nın sloganı, amblemi ve maskotları Perşembe günü Çin'in Harbin kentinde resmi olarak tanıtıldı.
2025 Asya Kış Oyunları organizatörleri, oyunların açılışına yaklaşık bir yıl kala "Kış Rüyası, Asya'da Sevgi" diye belirlenen resmi sloganı açıkladı.
Organizatörler açılış töreninde ayrıca sevimli kaplan maskotları "Binbin" ve "Nini" ile bir kısa pist sürat patencisi figürü, bir leylak çiçeği ve rengarenk kurdelelerin birleşiminden oluşan resmi amblemi de tanıttı.
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