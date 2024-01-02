Çin, 5. Ulusal Ekonomik Sayımı Başlattı

BEİJİNG, 2 Ocak (Xinhua) -- Çin, Pazartesi günü 5. ulusal ekonomik sayımı resmen başlattı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'na (NBS) göre önümüzdeki yaklaşık 4 ay içinde 2,1 milyon civarında sayım görevlisi, 1,16 milyon sayım bölgesindeki işletme ve topluluklara giderek ekonomik verileri toplayacak ve kayıt altına alacak.

Çin'de ulusal ekonomik sayım beş yılda bir yapılıyor.

NBS, sayım için ön çalışmaları geçen yılın ikinci yarısında tamamlamıştı. 2024'te tam uygulamaya geçen sayım kapsamında yerinde kayıt, rastgele veri kalitesi kontrolleri ve önemli verilerin yayımlanması gibi görevler gerçekleştirilecek.

NBS Başkanı Kang Yi, 5. ulusal ekonomik sayımda Çin'in ikincil ve üçüncül sektörlerinin kalkınma durumu, düzeni ve verimliliğinin kapsamlı şekilde inceleneceğini söyledi.

Kang, sayımın ulusal ekonominin sektörleri arasındaki ekonomik ilişkileri ortaya koyacağını, Çin'in kilit önemdeki ekonomik görevlerinde kaydedilen ilerlemenin kaydını tutacağını ve ilk kez girdi-çıktı taraması yürütmeye yönelik çalışmaları koordine edeceğini belirtti.