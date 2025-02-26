Çin-ABD'den Ekonomik İşbirliği Mesajı

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BEİJİNG, 26 Şubat (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Wang Shouwen, Albright Stonebridge Grubu'nun kıdemli danışmanı Myron Brilliant ile gerçekleştirdiği görüşmede iki ülkenin iş çevreleri arasında karşılıklı fayda sağlayan işbirliğine yönelik istikrarlı bir talep ve güçlü bir politika ortamı yaratmak üzere ABD ile iletişimi artırmaya hazır olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin'in uluslararası ticaret temsilcisi olan Wang pazartesi günkü görüşmede Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin karşılıklı fayda ve kazan-kazan temelinde gerçekleştiğini vurgulayarak iki tarafın da cepheleşme ve çatışmayı seçmemesi gerektiğini ifade etti.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Wang ve Brilliant, Çin ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Wang iki ülkenin karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkeleri temelinde işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Çin'in yüksek kaliteli ekonomik kalkınmasının yabancı sermayeli işletmelere daha fazla fırsat yaratacağına dikkat çeken Wang, ABD'nin Çin'e tek taraflı ek gümrük vergisi uygulaması gibi konularda Çin'in tutumuna yönelik açıklamalarda da bulundu.

Brilliant ise iki ülke arasında ekonomik ve ticari işbirliği için büyük fırsatlar bulunduğunu söyledi. Brilliant, iki hükümetin diyalog ve iletişimi geliştirerek duvarlar yerine daha fazla köprü inşa etme beklentisini de dile getirdi.