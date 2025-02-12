Çin, ABD Gemilerini İzledi

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BEİJİNG, 12 Şubat (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı, Taiwan Boğazı'ndan geçen iki ABD gemisini geçiş boyunca izleyip gözlemledi.

Komutanlık Sözcüsü Li Xi'nin çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre bir ABD destroyeri ve bir deniz araştırma gemisi, pazartesi-çarşamba günleri arasında komutanlığın donanma ve hava kuvvetlerinin etkin gözetimi altında boğazdan geçiş yaptı. Komutanlık gemilerin geçişi süresince teyakkuz halindeydi.

Li, ABD'nin bu eyleminin yanlış sinyaller gönderip güvenlik risklerini artırdığını söyledi.

Sözcü, "Komutanlığın silahlı kuvvetleri, ulusal egemenlik ve güvenliği sıkı şekilde korumak ve bölgesel barış ve istikrarı sürdürmek için her daim tetikte olacaktır" dedi.