Çin, ABD'li Perakendecilere Uyarıda Bulundu - Son Dakika
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Çin, ABD'li Perakendecilere Uyarıda Bulundu

Çin Ticaret Odası, ABD'li perakendecilere uluslararası ticarette adalet çağrısı yaptı.

12.03.2025 17:07
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BEİJİNG, 12 Mart (Xinhua) -- Çin Tekstil İthalat ve İhracat Ticaret Odası, ABD'li büyük perakendecilere uluslararası ticaret konularını adil ve makul şekilde ele alma çağrısı yaptı.

Bazı ABD'li perakendecilerin fiyatları düşürmeleri için Çinli tedarikçilere baskı yaptığına dair üyelerinden aldığı şikayetler üzerine çarşamba günü açıklama yapan ticaret odası, söz konusu iddiaları araştırdıklarını bildirdi. Durumun kesinleşmesi halinde oda üyelerinin meşru çıkarlarını korumak için harekete geçileceği belirtildi.

An itibarıyla uluslararası ticarette yaşanan sorunları ABD hükümetinin gümrük vergilerini tek taraflı olarak artırmasına bağlayan ticaret odası, hem Çinli hem de ABD'li işletmelerin bu politikaların bedelini ödemek zorunda kaldığını ifade etti.

Açıklamada, "İki ülke şirketlerinin, ortak endişelerini dostane istişareler ve karşılıklı fayda sağlayan çözümler yoluyla halletmelerini ve bir yandan tedarik zincirlerinin istikrarını bozacak şekilde pazar hakimiyetini tek taraflı olarak kullanmaktan kaçınırken bir yandan da mevcut zorluklarla başa çıkmak üzere birlikte çalışmalarını temenni ediyoruz" denildi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, İhracat, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

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