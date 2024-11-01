Çin-ABD Mali Çalışma Grubu Toplandı - Son Dakika
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Çin-ABD Mali Çalışma Grubu Toplandı

Çin ve ABD, mali politikalar üzerine yapıcı bir toplantı gerçekleştirdi. İşbirliği fırsatları tartışıldı.

01.11.2024 13:20
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BEİJİNG, 1 Kasım (Xinhua) -- Çin-ABD mali çalışma grubunun 6. toplantısı, ABD'nin başkenti Washington D.C.'de gerçekleştirildi.

Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Xuan Changneng ve ABD Hazine Bakanlığı Uluslararası Finanstan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Brent Neiman toplantıya eş başkanlık yaptı.

Çin Merkez Bankası'nın Perşembe günü toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada iki ülkenin makroekonomik ve mali durumları, para ve finans politikaları, finansal istikrar ve düzenleme, sermaye piyasaları, kara para aklamayla mücadele ve terörizmin finansmanıyla mücadele gibi iki ülkenin karşılıklı ilgi alanlarına giren bir dizi mali politika konusunda "profesyonel, pragmatik, samimi ve yapıcı iletişim" kurulduğu belirtildi.

Çin tarafı, istikrarlı ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla Çinli mali düzenleyiciler tarafından uygulamaya konulan tedbirler hakkında ABD tarafına bilgi verdi. Çin heyeti, ABD heyetine belirli konulara ilişkin endişelerini de iletti.

Toplantıda Çinli ve ABD'li uzmanlar tarafından ödemeler dengesinin derlenmesi, sistemik öneme sahip küresel bankalar için kriz iletişimi, iklim ve sigorta sektörü riskleri hakkında raporlar sunuldu.

İki tarafın sınır ötesi finansal hizmetlerin denetlenmesinde işbirliğini geliştirmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da Çin heyetiyle bir araya geldi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Finans, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin-ABD Mali Çalışma Grubu Toplandı - Son Dakika

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