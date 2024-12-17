Çin-ABD Mali Çalışma Grubu Toplandı

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BEİJİNG, 17 Aralık (Xinhua) -- Çin-ABD mali çalışma grubunun 7. toplantısı, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde gerçekleştirildi.

Çin Maliye Bakan Yardımcısı Liao Min ve ABD Hazine Bakanlığı Müsteşarı Jay Shambaugh toplantıya eş başkanlık yaptı.

Çin Maliye Bakanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamaya göre iki taraf, iki ülkedeki makroekonomik durum ve politikalar, düşük gelirli ülkelerin likidite sorunlarını çözmesine yardımcı olmak üzere ortaya konacak ortak çabalar ve çok taraflı kalkınma bankalarının yönetişim ve reformu gibi konularda samimi, derinlemesine ve yapıcı görüş alışverişinde bulundu.

Açıklamada Çin tarafının ilgili ekonomik ve ticari konulardaki tutumunu net olarak ortaya koyduğu ve ABD'nin Çin'e yönelik son ticari ve ekonomik kısıtlamalarından duyduğu endişeyi dile getirdiği belirtildi.