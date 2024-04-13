Çin, ABD'nin Asya Pasifik'e füze konuşlandırma planına karşı çıkıyor

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BEİJİNG, 13 Nisan (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, ABD'nin Asya Pasifik'e orta menzilli füze konuşlandırma planına şiddetle karşı olduklarını söyledi.

Wu Perşembe günkü basın toplantısında ABD'nin füze konuşlandırma hamlesinin tehlikeli bir yaklaşım olduğunu ve bölgedeki ülkelerin güvenliğini ciddi şekilde tehdit edeceğini, bölgesel barış ve istikrara ciddi darbe indireceğini belirtti.

Sözcü, "Çin buna güçlü şekilde karşı çıkmaktadır ve kararlı karşı önlemler alacaktır. ABD'yi diğer ülkelerin güvenlik endişelerine samimi şekilde saygı duymaya, bölgesel barış ve istikrarı baltalamaya son vermeye davet ediyoruz" dedi.