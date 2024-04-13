Çin, ABD'nin Asya Pasifik'e füze konuşlandırma planına karşı çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin, ABD'nin Asya Pasifik'e füze konuşlandırma planına karşı çıkıyor

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, ABD'nin Asya Pasifik'e orta menzilli füze konuşlandırma planına şiddetle karşı olduklarını belirtti. Wu, bu hamlenin bölgedeki ülkelerin güvenliğini tehdit edeceğini ve bölgesel barışı ciddi şekilde etkileyeceğini söyledi. Çin, ABD'yi diğer ülkelerin güvenlik endişelerine saygı duymaya ve bölgesel istikrarı sağlamaya çağırdı.

13.04.2024 11:06  Güncelleme: 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 13 Nisan (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, ABD'nin Asya Pasifik'e orta menzilli füze konuşlandırma planına şiddetle karşı olduklarını söyledi.

Wu Perşembe günkü basın toplantısında ABD'nin füze konuşlandırma hamlesinin tehlikeli bir yaklaşım olduğunu ve bölgedeki ülkelerin güvenliğini ciddi şekilde tehdit edeceğini, bölgesel barış ve istikrara ciddi darbe indireceğini belirtti.

Sözcü, "Çin buna güçlü şekilde karşı çıkmaktadır ve kararlı karşı önlemler alacaktır. ABD'yi diğer ülkelerin güvenlik endişelerine samimi şekilde saygı duymaya, bölgesel barış ve istikrarı baltalamaya son vermeye davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua

Sözcü, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, ABD'nin Asya Pasifik'e füze konuşlandırma planına karşı çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Erzincan-Erzurum Karayolu'nda tır devrildi, yol uzun süre ulaşıma kapandı
    08:55 Erzincan-Erzurum Karayolu'nda tır devrildi, yol uzun süre ulaşıma kapandı

    Erzincan-Erzurum Karayolu'nda yurtdışından Türkiye'ye malzeme taşıyan bir tırın devrilmesi sonucu yol uzun süre ulaşıma kapandı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, tırın devrilmesi ve malzemelerin yola saçılması nedeniyle uzun bir araç kuyruğu oluştu. Yapılan çalışmaların ardından yol 3 saat sonra tekrar trafiğe açıldı.

  • İsrailli Bakan Ben-Gvir: Şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var
    08:47 İsrailli Bakan Ben-Gvir: Şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var

    İran'ın yüzlerce füze ile saldırı düzenlediği İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir yine skandal bir çağrıda bulundu. Ben-Gvir, "Şu ana kadar etkileyici bir savunma; şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

  • Acı detay: Bayram tatili dönüş yolundaki kaza, baba ve kızını hayattan kopardı
    08:44 Acı detay: Bayram tatili dönüş yolundaki kaza, baba ve kızını hayattan kopardı

    Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen feci kazada, otomobile arkadan çarpan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin baba ve kız olduğu öğrenildi. Aile, Ramazan Bayramı sebebiyle Hatay'a gittiği ve dönüş yolunda kaza geçirdi.

  • Alanya'da bir kişinin öldüğü feci kaza kamerada
    08:43 Alanya'da bir kişinin öldüğü feci kaza kamerada

    Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir sürücü hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Kazada, Erhan D. yönetimindeki araç, ters yöne giren motosiklete çarptı ve motosiklet sürücüsü yola savruldu.

  • Nesli tükenme tehlikesi altındaki akbaba Kars'ta görüntülendi
    08:28 Nesli tükenme tehlikesi altındaki akbaba Kars'ta görüntülendi

    Korunması için acil önlem alınması gereken canlılar listesinde üst sırada yer alan ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Küçük Akbaba Kars'ta görüntülendi. Leşlerle beslendiği için 'doğanın çöpçüsü' olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan Küçük Akbaba, Kars-Erzurum Karayolu Dikme Köyü bölgesinde yiyecek ararken kameralara yansıdı. Rengiyle dikkatleri üzerine çeken Küçük Akbaba, daha sonra Kars semalarında uçarak gözden kayboldu.

  • Küçük Akbaba Kars'ta Görüntülendi
    08:23 Küçük Akbaba Kars'ta Görüntülendi

    Korunması için acil önlem alınması gereken canlılar listesinde üst sırada yer alan ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Küçük Akbaba, Kars-Erzurum Karayolu Dikme Köyü bölgesinde yiyecek ararken kameralara yansıdı. Rengiyle dikkatleri üzerine çeken Küçük Akbaba, daha sonra Kars semalarında uçarak gözden kayboldu.

  • Erzincan-Erzurum Karayolu Ulaşıma Kapandı
    08:22 Erzincan-Erzurum Karayolu Ulaşıma Kapandı

    Erzincan-Erzurum karayolunda yurtdışından Türkiye'ye malzeme taşıyan bir TIR'ın devrilmesi sonucu yol uzun süre ulaşıma kapandı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, yol üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. TIR'ın kaldırılması ve malzemelerin temizlenmesinin ardından yol 3 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.

  • İran, İsrail'e
    08:22 İran, İsrail'e "Gerçek Vaat" operasyonu! 300'e yakın füze ve İHA ile saldırdılar

    İsrail'in Suriye'de İran Konsolosluğu'nu vurmasının ardından Tahran'dan beklenen misilleme geldi. "Gerçek Vaat" adını verdiği operasyonu başlatan İran, İsrail'e 300'e yakın füze ve insansız hava aracıyla saldırdı. İsrail güvenlik kaynakları balistik füze ve İHA'ların yüzde 99'unun engellendiğini duyururken saldırılarda bir kız çocuğunun yaralandığı ve bir askeri tesiste hasar meydana geldiği aktarıldı. İran'ın BM yetkilisi "Saldırının sonuçlandığı varsayılabilir" açıklamasında bulundu.


08:22 İran, İsrail’e “Gerçek Vaat“ operasyonu 300’e yakın füze ve İHA ile saldırdılar İran, İsrail'e "Gerçek Vaat" operasyonu! 300'e yakın füze ve İHA ile saldırdılar
07:44 Biden’dan Netanyahu’ya çok sert İran uyarısı: Karşı saldırı durumunda biz yokuz Biden'dan Netanyahu'ya çok sert İran uyarısı: Karşı saldırı durumunda biz yokuz
04:10 İran’ın İsrail’e saldırısı Tahran’da coşkuyla kutlandı “Kahrolsun İsrail“ sloganları attılar İran'ın İsrail'e saldırısı Tahran'da coşkuyla kutlandı! "Kahrolsun İsrail" sloganları attılar
01:13 İran’dan bölgedeki ülkelere gözdağı: İsrail’e hava sahasını ya da toprağını açanlar kesin cevabımızı alacak İran'dan bölgedeki ülkelere gözdağı: İsrail'e hava sahasını ya da toprağını açanlar kesin cevabımızı alacak
00:01 Ürdün, İran’ın İsrail’e yönelik saldırısı sonrası olağanüstü hal ilan etti Ürdün, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısı sonrası olağanüstü hal ilan etti
08:05 Bayram ziyaretinden dönen babayla kızı kaza kurbanı Bayram ziyaretinden dönen babayla kızı kaza kurbanı
00:16 Lübnan Hizbullah’ı, İsrail’in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu Lübnan Hizbullah'ı, İsrail'in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu
23:45 İran’ın İsrail’e saldırısı sonrası ABD’den ilk açıklama: İran’dan gelen tehditlere karşı İsrail’in savunmasını destekleyeceğiz İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası ABD'den ilk açıklama: İran'dan gelen tehditlere karşı İsrail'in savunmasını destekleyeceğiz
23:10 İsrail Başbakanı Netanyahu: Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz İsrail Başbakanı Netanyahu: Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz
22:39 Beşiktaş, Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı Beşiktaş, Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı
21:43 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeni dönemde de Kur’an-ı Kerim’e el basarak yemin etti Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeni dönemde de Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti
21:32 Taraftar en sonunda çıldırdı Fernando Santos’a soğuk duş Taraftar en sonunda çıldırdı! Fernando Santos'a soğuk duş
20:48 Beşiktaş, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı
20:11 Kütahya’da yeniden açılan pavyonlar ikinci kez kapatıldı Kütahya'da yeniden açılan pavyonlar ikinci kez kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2024 08:58:56. #1.12#
SON DAKİKA: Çin, ABD'nin Asya Pasifik'e füze konuşlandırma planına karşı çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement