Çin, ABD'nin Asya Pasifik'e füze konuşlandırma planına karşı çıkıyor

BEİJİNG, 13 Nisan (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, ABD'nin Asya Pasifik'e orta menzilli füze konuşlandırma planına şiddetle karşı olduklarını söyledi.
Wu Perşembe günkü basın toplantısında ABD'nin füze konuşlandırma hamlesinin tehlikeli bir yaklaşım olduğunu ve bölgedeki ülkelerin güvenliğini ciddi şekilde tehdit edeceğini, bölgesel barış ve istikrara ciddi darbe indireceğini belirtti.
Sözcü, "Çin buna güçlü şekilde karşı çıkmaktadır ve kararlı karşı önlemler alacaktır. ABD'yi diğer ülkelerin güvenlik endişelerine samimi şekilde saygı duymaya, bölgesel barış ve istikrarı baltalamaya son vermeye davet ediyoruz" dedi.
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Erzincan-Erzurum Karayolu'nda yurtdışından Türkiye'ye malzeme taşıyan bir tırın devrilmesi sonucu yol uzun süre ulaşıma kapandı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, tırın devrilmesi ve malzemelerin yola saçılması nedeniyle uzun bir araç kuyruğu oluştu. Yapılan çalışmaların ardından yol 3 saat sonra tekrar trafiğe açıldı.
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Korunması için acil önlem alınması gereken canlılar listesinde üst sırada yer alan ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Küçük Akbaba Kars'ta görüntülendi. Leşlerle beslendiği için 'doğanın çöpçüsü' olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan Küçük Akbaba, Kars-Erzurum Karayolu Dikme Köyü bölgesinde yiyecek ararken kameralara yansıdı. Rengiyle dikkatleri üzerine çeken Küçük Akbaba, daha sonra Kars semalarında uçarak gözden kayboldu.
Korunması için acil önlem alınması gereken canlılar listesinde üst sırada yer alan ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Küçük Akbaba, Kars-Erzurum Karayolu Dikme Köyü bölgesinde yiyecek ararken kameralara yansıdı. Rengiyle dikkatleri üzerine çeken Küçük Akbaba, daha sonra Kars semalarında uçarak gözden kayboldu.
Erzincan-Erzurum karayolunda yurtdışından Türkiye'ye malzeme taşıyan bir TIR'ın devrilmesi sonucu yol uzun süre ulaşıma kapandı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, yol üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. TIR'ın kaldırılması ve malzemelerin temizlenmesinin ardından yol 3 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.
İsrail'in Suriye'de İran Konsolosluğu'nu vurmasının ardından Tahran'dan beklenen misilleme geldi. "Gerçek Vaat" adını verdiği operasyonu başlatan İran, İsrail'e 300'e yakın füze ve insansız hava aracıyla saldırdı. İsrail güvenlik kaynakları balistik füze ve İHA'ların yüzde 99'unun engellendiğini duyururken saldırılarda bir kız çocuğunun yaralandığı ve bir askeri tesiste hasar meydana geldiği aktarıldı. İran'ın BM yetkilisi "Saldırının sonuçlandığı varsayılabilir" açıklamasında bulundu.
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