Çin, ABD'nin Güney Çin Denizi Suçlamalarını Reddetti

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Geng Shuang, ABD'nin Güney Çin Denizi'yle ilgili Çin'e yönelttiği dayanaksız suçlamaları reddederek, bölgedeki güvenlik ve istikrara en büyük tehdidin ABD'den geldiğini söyledi.

ABD temsilcisi Dorothy Shea'nın BM Güvenlik Konseyi'nde deniz güvenliği konusunda düzenlenen görüşmedeki sözlerine yanıt veren Geng, söz konusu ifadelere kesin şekilde karşı çıktıklarını belirterek, Güvenlik Konseyi'nin Güney Çin Denizi konusunu konuşmak için uygun bir yer olmadığını vurguladı.

Geng, "ABD, seyrüsefer özgürlüğü gerekçesiyle sık sık askeri gemilerini Güney Çin Denizi'ne göndererek güç gösterisinde bulunmakta ve bölge ülkeleri arasında cepheleşmeyi açık şekilde kışkırtmaktadır. ABD'nin kendisi Güney Çin Denizi'ndeki barış ve istikrara yönelik en büyük tehdittir" dedi.

Geng, denizle ilgili konuları diyalog ve istişare yoluyla uygun şekilde ve tarihi gerçeklere saygı ve uluslararası hukuk temelinde ele almak üzere ilgili ülkelerle çalışmaya kararlı olduklarını ifade etti.

Güney Çin Denizi tahkim davasında verilen sözde geçmiş kararın "yasadışı ve geçersiz olduğunu" belirten Geng, söz konusu kararı kabul etmediklerini ve tanımadıklarını vurguladı.

Güney Çin Denizi'ndeki mevcut durumun, Çin ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkelerinin ortak girişimleri sayesinde genel olarak istikrarını sürdürdüğünü kaydeden Geng, "Güney Çin Denizi'ni bir barış, dostluk ve işbirliği denizine dönüştürme azim ve yeteneğine sahibiz" ifadelerini kullandı.

ABD temsilcisinin Taiwan konusundaki yorumlarına da değinen Geng, ABD tarafını tek Çin ilkesine bağlı kalma yönündeki taahhütlerine riayet etmeye çağırdı.

Geng, ABD temsilcisine, kullandığı ifadelerin "diğer temsilcilerin ifadeleriyle taban tabana zıt" olduğunu hatırlattı.

Geng, "BM Genel Sekreteri ve BM'deki diğer yetkililer tarafından kullanılan ifadelerin tamamı, deniz güvenliğinin nasıl korunacağına ve uluslararası işbirliğinin nasıl geliştirileceğine odaklanırken ABD ise açıklamayı diğer ülkelere saldırmak ve onları karalayarak pervasızca bastırmak için fırsat olarak kullanıyor. ABD'nin de diğer ülkeler gibi deniz güvenliğinin korunmasında yapıcı bir rol oynamasını temenni ediyoruz" dedi.

Geng ayrıca uluslararası topluma ortak geleceğe sahip deniz topluluğu kavramını sahiplenme, adil bir deniz düzenini sürdürme, deniz güvenliği ve istikrarını ortaklaşa koruma ve küresel okyanus yönetişimini güçlendirme çağrısı yaptı.

"Her zaman küresel okyanus yönetişimini inşa eden, okyanus ve denizlerin sürdürülebilir kalkınmasını destekleyen ve küresel deniz güvenliği ve istikrarını savunan bir ülke olacağız" diyen Geng, barış, sükunet ve kazan-kazan işbirliğine dayanan bir okyanus düzenini desteklemek üzere uluslararası toplumla çalışmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.