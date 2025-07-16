Çin, ABD'nin Taiwan ile Resmi Temasını Kınadı

BEİJİNG, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, ABD ile Çin'in Taiwan bölgesi arasında her türlü resmi etkileşime kesin şekilde karşı olduklarını belirterek, Taiwan lideri Lai Ching-te'nin herhangi bir bahaneyle veya herhangi bir şekilde ABD'den "transit geçiş" yapma girişimini kınadı.

Chen çarşamba günkü basın toplantısında Lai'nin Ağustos ayında Paraguay, Guatemala ve Belize'ye yapacağı ziyaret ve New York ve Dallas'a planlanan "transit" seyahatleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Chen, ABD'yi tek Çin ilkesine ve Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildirinin hükümlerine sıkı sıkıya uymaya, Taiwan ile ilgili konuları azami ihtiyatla ele almaya ve "Taiwan bağımsızlığı" peşinde koşan ayrılıkçı güçlere yanlış sinyaller göndermekten kaçınmaya çağırdı.

Chen, tek Çin ilkesinin uluslararası toplumun hakim uzlaşısı ve uluslararası ilişkilerin temel normu olduğunu belirtti.

Chen, ilgili Latin Amerika ve Karayipler ülkelerinin genel eğilimi kabul etmelerini, Taiwan ile ilgili konuları ihtiyatlı bir şekilde ele almalarını ve Çin-Latin Amerika ve Karayipler dostluk ve işbirliği topluluğuna bir an önce katılmalarını temenni ettiğini belirtti.