Çin ABD'nin Ticaret Müzakerelerini Yalanladı - Son Dakika
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Çin ABD'nin Ticaret Müzakerelerini Yalanladı

Çin, Trump'ın ticaret müzakerelerinde ilerleme olduğu iddialarını reddetti ve diyalog çağrısında bulundu.

24.04.2025 18:18
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Pekin yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, gümrük tarifesi artışları konusunda Çin ile müzakerelerin aktif olduğu açıklamasını yalanladı.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Hı Yadong, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çin-ABD ticaret müzakerelerinde herhangi bir ilerleme olduğu iddiası olgusal temelden yoksundur, rüzgarı yakalamaya yöneliktir." dedi.

Çin'in diyalog ve istişareye açık olduğunu aktaran Sözcü Hı, herhangi bir istişare ve müzakerenin karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde olması gerektiğini vurguladı.

Hı, tek taraflı tarife artışlarını başlatanın ABD tarafı olduğunu belirterek, "Eğer ABD, gerçekten sorunu çözmek istiyorsa uluslararası toplumun ve iç kamuoyunun akılcı seslerine kulak vermeli, Çin'e yönelik tüm tek taraflı tarife tedbirlerini iptal etmeli ve farklılıkları eşit diyalog yoluyla çözmenin yollarını aramalı." ifadelerini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun da Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında konuyla ilgili soruya verdiği yanıtta, "Çin ve ABD tarifeler konusunda herhangi bir istişare veya müzakere yürütmüyor, bu konuda bir anlaşmaya da varılmış değil. ABD'nin başlattığı tarife savaşı konusunda Çin'in tutumu açık ve net: Savaşmak gerekiyorsa savaşırız, ABD diyalog istiyorsa ona da kapımız açık." dedi.

Sözcü Guo da diyalog ve müzakerelerin eşitlik, saygı ve karşılıklı fayda temelinde olması gerektiğinin altını çizdi.

"Karşılıklı tarifeler" ve Çin'in tepkisi

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da duyurduğu "karşılıklı tarifelere" tepki gösteren ilk ülke olmuş ve aynı oranda karşılık vermişti. İki ülke arasında tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e, Pekin de yüzde 125'e kadar çıkarmıştı.

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği karşılıklı tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik olanlar ise yürürlüğe girmişti.

ABD Başkanı Trump, dün Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninde, ABD ile Çin arasındaki gümrük tarifeleri anlaşmazlığına ilişkin konuşmuş, Çin'le bu konuda her gün görüştüklerini ve gümrük tarifeleri konusunda bir çözüm bulunması gerektiğini söylemişti.

Çin'e uygulanan yüzde 145'lik gümrük tarifesinin yüksek olduğunu belirten Trump, "Çin ile adil bir anlaşma yapacağız. Adil olacak. Şu anda her şey (görüşmeler) aktif. Herkes yaptığımız şeyin bir parçası olmak istiyor." şeklinde konuşmuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin ABD'nin Ticaret Müzakerelerini Yalanladı - Son Dakika

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