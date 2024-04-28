Çin, ABD'ye dev panda gönderiyor

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CHENGDU, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin Yaban Hayatı Koruma Derneği (CWCA), 10 yıllık uluslararası dev panda koruma işbirliğini başlatmak üzere ABD'deki San Diego Hayvanat Bahçesi'ne bir çift dev pandanın gönderileceğini duyurdu.

Cumartesi günü duyurulan bu gelişme, CWCA ve hayvanat bahçesinin geçtiğimiz günlerde bir işbirliği anlaşması imzalamasının ardından, dev panda koruma işbirliğinde iki ülke arasında yeni bir aşamaya geçildiğini gösteriyor.

Çin Dev Panda Koruma ve Araştırma Merkezi (CCRCGP) tarafından seçilen erkek Yun Chuan ve dişi Xin Bao, deneyimli yetiştiriciler ve veterinerler eşliğinde ABD'ye götürülecek.

CCRCGP, San Diego Hayvanat Bahçesi ile 25 yılı aşkın bir süredir bilimsel araştırma işbirliği yürütüyor ve dev pandaların korunması, yetiştirilmesi, hastalık kontrolü ve ilgili halk eğitimi konularında verimli sonuçlar elde ediyor.

Mayıs 2019'da iki dev panda, San Diego Hayvanat Bahçesi'nde yıllarca kaldıktan sonra Çin'e geri dönmüştü.