Çin, ABD'ye dev panda gönderiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin, ABD'ye dev panda gönderiyor

Çin Yaban Hayatı Koruma Derneği (CWCA), San Diego Hayvanat Bahçesi'ne bir çift dev pandanın gönderileceğini duyurdu. Bu gelişme, CWCA ve hayvanat bahçesinin işbirliği anlaşması imzalamasının ardından gerçekleşti. Seçilen erkek Yun Chuan ve dişi Xin Bao, deneyimli yetiştiriciler ve veterinerler eşliğinde ABD'ye götürülecek. San Diego Hayvanat Bahçesi ile yapılan bilimsel araştırma işbirliği sayesinde dev pandaların korunması ve yetiştirilmesi konusunda önemli sonuçlar elde ediliyor.

28.04.2024 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHENGDU, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin Yaban Hayatı Koruma Derneği (CWCA), 10 yıllık uluslararası dev panda koruma işbirliğini başlatmak üzere ABD'deki San Diego Hayvanat Bahçesi'ne bir çift dev pandanın gönderileceğini duyurdu.

Cumartesi günü duyurulan bu gelişme, CWCA ve hayvanat bahçesinin geçtiğimiz günlerde bir işbirliği anlaşması imzalamasının ardından, dev panda koruma işbirliğinde iki ülke arasında yeni bir aşamaya geçildiğini gösteriyor.

Çin Dev Panda Koruma ve Araştırma Merkezi (CCRCGP) tarafından seçilen erkek Yun Chuan ve dişi Xin Bao, deneyimli yetiştiriciler ve veterinerler eşliğinde ABD'ye götürülecek.

CCRCGP, San Diego Hayvanat Bahçesi ile 25 yılı aşkın bir süredir bilimsel araştırma işbirliği yürütüyor ve dev pandaların korunması, yetiştirilmesi, hastalık kontrolü ve ilgili halk eğitimi konularında verimli sonuçlar elde ediyor.

Mayıs 2019'da iki dev panda, San Diego Hayvanat Bahçesi'nde yıllarca kaldıktan sonra Çin'e geri dönmüştü.

Kaynak: Xinhua

Hayvanat Bahçesi, Diego, Hayvanlar, Çevre, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, ABD'ye dev panda gönderiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:40 Sinan Ateş suikastıyla ilgili bomba iddia Kurye cinayet sonrası “Görev tamam“ pozu vermiş Sinan Ateş suikastıyla ilgili bomba iddia! Kurye cinayet sonrası "Görev tamam" pozu vermiş
10:28 İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu: Türkiye’nin meydanlarında Erdoğan ile hesaplaşmak istiyorum İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu: Türkiye'nin meydanlarında Erdoğan ile hesaplaşmak istiyorum
08:24 Özgür Özel ilk kez açıkladı: Kardeşim Barış Özel, Adalet Yürüyüşü’nden beri işsiz Özgür Özel ilk kez açıkladı: Kardeşim Barış Özel, Adalet Yürüyüşü'nden beri işsiz
03:43 Karakolda 2 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili çarpıcı detay Sesi duyan Adıyamanlılar merkeze koşmuş Karakolda 2 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili çarpıcı detay! Sesi duyan Adıyamanlılar merkeze koşmuş
03:17 Binyamin Netanyahu’yu tutuklanma endişesi bastı Telefonu bir an olsun elinden düşürmüyor Binyamin Netanyahu'yu tutuklanma endişesi bastı! Telefonu bir an olsun elinden düşürmüyor
11:10 TikTok’taki rezaletler bitmiyor Çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açtı TikTok'taki rezaletler bitmiyor! Çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açtı
10:43 Kırmızı ışıkta kaza yapan aşırı sağcı İsrailli bakanın kaburgaları kırıldı Kırmızı ışıkta kaza yapan aşırı sağcı İsrailli bakanın kaburgaları kırıldı
08:53 Vekillerin 1 dakikası tehlikede Muhalefetten “Kürsü hakkının kısıtlanmasına asla izin vermeyiz“ tepkisi Vekillerin 1 dakikası tehlikede! Muhalefetten "Kürsü hakkının kısıtlanmasına asla izin vermeyiz" tepkisi
07:56 Brezilya’da lüks aracıyla bir kişinin ölümüne sebep olan genç annesi tarafından kaçırıldı Brezilya'da lüks aracıyla bir kişinin ölümüne sebep olan genç annesi tarafından kaçırıldı
04:47 Baraj göletinde kaybolan adamın cansız bedenine 17 gün sonra ulaşıldı Baraj göletinde kaybolan adamın cansız bedenine 17 gün sonra ulaşıldı
00:01 Volkan Demirel: İstifa etmek istedim, etmem de gerekiyordu ama olmadı Volkan Demirel: İstifa etmek istedim, etmem de gerekiyordu ama olmadı
23:23 Bülent Uygun, Manaj-Galatasaray iddialarına noktayı koydu: Feriştahı gelse görüşemez Bülent Uygun, Manaj-Galatasaray iddialarına noktayı koydu: Feriştahı gelse görüşemez
23:10 İsrail’de hükümet karıştı Netanyahu’yu tehdit ettiler İsrail'de hükümet karıştı! Netanyahu'yu tehdit ettiler
22:52 Adıyaman’da bir polis, karakolda meslektaşlarına silahla ateş açtı: 2 polis şehit oldu Adıyaman'da bir polis, karakolda meslektaşlarına silahla ateş açtı: 2 polis şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2024 12:10:19. #1.11#
SON DAKİKA: Çin, ABD'ye dev panda gönderiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement