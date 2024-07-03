Çin, AG600 Sınıfı Amfibik Uçağın Seri Üretimine Başladı - Son Dakika
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Çin, AG600 Sınıfı Amfibik Uçağın Seri Üretimine Başladı

Çin'in yerli üretim büyük amfibik uçağı AG600'nın parça seri üretimine başlandı. Çin Havacılık Sanayi Kurumu tarafından geliştirilen AG600 modelinin montajı, Guangdong eyaletindeki tesislerde yapılacak. Uçağın ilk teslimatları 2025'te gerçekleştirilecek ve orman yangınları, arama-kurtarma gibi acil durum görevlerinde kullanılması hedefleniyor.

03.07.2024 10:17
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Çin'in, "AG600" sınıfı yerli üretim büyük amfibik uçağının parça seri üretimine başlandığı bildirildi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Çin Havacılık Sanayi Kurumu (AVIC) tarafından geliştirilen "AG600" modelinin geniş burun kısmı montaj için hazırlandı. Böylece uçağın araştırma ve geliştirme aşamasından, seri üretim aşamasına geçilmiş oldu.

AG600 model uçakların montajı, AVIC'in Guangdong eyaletine bağlı Cuhay şehrindeki tesislerinde yapılacak.

Şirket, uçuşa elverişliliğini tescil edecek "tip lisansını" aldıktan sonra uçağın ilk teslimatlarını 2025'te yapmayı planlıyor.

Acil durum ve afet kurtarma görevlerinde kullanılmak üzere tasarlanan "AG600" sınıfı amfibik uçaklar, "Kulong (su ejderi)" kod adıyla da anılıyor.

Uçakların, orman yangınlarını söndürme, denizde arama-kurtarma ve diğer kritik acil durum görevlerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Özel olarak orman yangınlarında kullanılmak üzere geliştirilen "AG600M" modeli, 60 tonla kalkış yapabilirken, 12 tona kadar su taşıyabiliyor.

Uçağın alçak irtifada düşük hızlarda seyredebilmesinin yangın bölgelerine etkin müdahalede avantaj sağlayacağı öngörülüyor.

Yangın söndürme uçağının karadan ve denizden havalandığı ilk test uçuşları, 2022'de yapılmıştı.

Kaynak: AA

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