Çin, Ağaç Dikiminde Rekor Kırdı

BEİJİNG, 12 Mart (Xinhua) -- Çin, geçen yıl yeşillendirme çabalarını hızlandırarak 4,446 milyon hektarlık alana ağaç dikti.

Ulusal Yeşillendirme Komisyonu'nun çarşamba günü yayımladığı rapora göre bu, 2023 yılında ağaç dikimi yapılan 3,998 milyon hektar alana kıyasla oldukça fazla.

Çin, çarşamba günü 47. Ulusal Ağaç Dikme Günü'nü kutladı. Ülkede 2024 yılında 3,224 milyon hektar bozulmaya uğramış otlak alanı eski haline döndürülürken, 2,783 milyon hektar kumlu ve taşlı arazi de iyileştirildi.

Geçen yıl Çin'in ormancılık ve otlak endüstrisinin üretim değeri bir önceki yıla göre yüzde 9,6 artarak 10,17 trilyon yuana (yaklaşık 1,42 trilyon ABD doları) yükseldi.

Raporda 2024 yılında ekoturizm gezilerinin bir önceki yıla göre yüzde 9,1 artarak 2,76 milyara ulaştığı belirtildi.