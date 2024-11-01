Çin, Antarktika'da 41. Araştırma Seferine Başladı

Güncel

Çin'in, Antarktika kıtasında saha çalışmaları yürüteceği 41. araştırma seferine başladığı bildirildi.

Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, buzkıran gemileri Şüelong (buz ejderi) ve Şülong-2, kargo gemisi Yong Şıng ile 7 aylık sefer için bugün Antarktika'ya doğru yola çıktı.

Çin'deki 80 kurumdan 500'den fazla görevli ve araştırmacının katıldığı seferde, kıtanın doğusundaki Ross Denizi kıyısında kurulan yeni araştırma üssü Çingling İstasyonu'na destekleyici altyapı inşa edilecek.

Seferde, geçen yıl inşasına başlanan Çinling İstasyonu'nun ana binasının genel yerleşimi ve iç tasarımının tamamlanması planlanıyor.

Çin'in Antarktika'daki beşinci ve Pasifik sektörüne odaklanan ilk araştırma istasyonu olması planlanan üssün kaba inşaatı, geçen yıl 40. Antarktika araştırma seferi sırasında yapılmıştı.

İstasyon, Antarktika'nın batısında Fildes Yarımadası'ndaki Çin Seddi İstasyonu ve doğusunda Prydz Körfezi yakınındaki Sun Yat-Sen (Congşan) İstasyonu'nun ardından Çin'in kıtada inşa ettiği üçüncü kalıcı üs olmuştu.

Çin'in ayrıca kıtanın iç kesimlerinde yalnızca güney yarım kürenin yaz döneminde kullanılan Kunlun ve Tayşan istasyonları bulunuyor.

İklim değişikliğinin kıta eko-sistemine etkileri

Antarktika'da yaklaşık 7 ay görev yapacak olan araştırma ekibi, birinci bilimsel hedef olarak iklim değişikliğinin kıta ekosistemine etkilerini ele alan çalışmalar yürütecek.

Araştırmacılar, Prydz Körfezi, Kozmonot Denizi, Amundsen Denizi, Ross Denizi ve Antarktika Yarımadası çevresindeki sularda biyom, su, tortu, atmosfer ve kirlilik dağılımı etütleri yapacak.

Ayrıca Kunlun, Tayşan, Congşan ve Çin Seddi istasyonları çevresinde ekosistem sağlığı, kıyı deniz çevresi ve toprak koşulları incelemeleri yürütecek olan araştırmacılar, Antarktika'nın küresel iklim değişikliğindeki rolünü daha fazla aydınlatmaya çalışacak.

Çinli ekibin uluslararası ortaklarla işbirliği projeleri de yürütmeyi planladığı araştırma seferinin Mayıs 2025'te tamamlanması planlanıyor.