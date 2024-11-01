Çin Antarktika Keşif Ekibi Göreve Başladı

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GUANGZHOU, 1 Kasım (Xinhua) -- Çin'in 41. Antarktika keşif ekibi, Cuma günü yola çıkarak yaklaşık yedi ay sürmesi beklenen göreve başladı.

Araştırmacılar gelecek aylarda Antarktika'daki Qinling İstasyonu için destekleyici altyapıyı inşa edecek, iklim değişikliğinin Antarktika ekosistemi üzerindeki etkisini araştıracak ve uluslararası araştırma ile lojistik işbirliği yapacak.

Keşif gezisi, araştırma buzkıranları olan Xuelong (Kar Ejderhası) ve Xuelong 2 (Kar Ejderhası 2) ile kargo gemisi Yong Sheng dahil olmak üzere üç gemi tarafından gerçekleştirilecek.