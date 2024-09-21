Çin Araç Yazılım Pazarı 65 Milyar Yuan Değerinde

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CHONGQİNG, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin'de araç yazılım pazarı hacmi 65 milyar yuan (yaklaşık 9,2 milyar ABD doları) değerinde olup ülkenin toplam yazılım pazarının yüzde 30'unu oluşturuyor.

Çin Otomotiv Mühendisliği Araştırma Enstitüsü Limited Şirketi ve Çin Ekonomik Enformasyon Servisi, ülkedeki otomobil sektöründe yeni kaliteli üretim gücünün geliştirilmesine ilişkin ortak bir rapor yayımladı. Rapor, Cuma günü Chongqing Belediyesi'nde düzenlenen Otomobil Sektöründe Yeni Kaliteli Üretim Gücü Geliştirme Forumu'nda açıklandı.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin baş mühendis yardımcısı Xu Haidong, "Otomobil sektörünün gelişiminin ilk yarısını elektrifikasyon oluşturur. Şimdi ise yazılım, işletim sistemleri ve araç çiplerinin merkezde olduğu akıllı teknolojilerin yer aldığı ikinci yarıya geçme zamanı" dedi.

Xu ayrıca, araç yazılımının, özellikleri, sürüş ve iletişim yetenekleri de dahil olmak üzere tüm aracı hassas şekilde düzenleyebileceğini ifade etti.

Rapora göre, Huawei gibi işletmelerin çip geliştirmede ilerleme kaydetmesi nedeniyle otomobil çiplerinin yerelleşme oranı artarken, güç yarı iletkenlerinin yerelleşme oranı yüzde 15 ila yüzde 20'ye yükseldi.

Otomobil sektörünün Çin ekonomisinin temel taşlarından biri olduğuna işaret edilen raporda, tüm otomobil sanayi zincirinin brüt üretiminin ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasına yüzde 10 katkıda bulunduğu belirtildi.