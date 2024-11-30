Çin-ASEAN Havayolu Yolcu Artışı - Son Dakika
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Çin-ASEAN Havayolu Yolcu Artışı

2024'te Çin ile Güneydoğu Asya arasında yolcu sayısı %136,7 artışla 19,62 milyon oldu.

30.11.2024 16:20
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NANNİNG, 30 Kasım (Xinhua) -- Çin ile Güneydoğu Asya arasındaki havayolu rotalarında 2024 yılının ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 136,7 artışla 19,62 milyon yolcu seyahat etti.

Çin ile Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkeleri arasındaki havacılığın gelişimi hakkında Cuma günü düzenlenen 2024 Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru Forumu'nda Çin Sivil Havacılık İdaresi'nden Xiong Jie, ocak-ekim döneminde bu güzergahlar üzerinden taşınan kargo ve posta hacminin önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30,7 artışla 363.000 tona ulaştığını söyledi.

Yeni teknolojilere yatırım yapma ve genel havacılık ve alçak irtifa ekonomisindeki fırsatlardan yararlanma konusunda kararlı olduklarını kaydeden Xiong, alçak irtifa ekonomisini Çin ve ASEAN ülkeleri için yeni bir büyüme motoruna dönüştürmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Çin ve ASEAN ülkelerinden hükümet yetkilileri, uzmanlar, girişimciler, akademisyenler ve sektör temsilcileri dahil olmak üzere 400'den fazla katılımcının iştirak ettiği forumda dokuz proje anlaşması imzalandı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Güneydoğu Asya, Teknoloji, Havacılık, Ekonomi, Güncel, Ulaşım, Dünya, Son Dakika

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