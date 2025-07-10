Çin-ASEAN İşbirliği Güçleniyor - Son Dakika
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Çin-ASEAN İşbirliği Güçleniyor

10.07.2025 17:49
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Wang Yi, Çin-ASEAN toplantısında işbirliğinin derinleştiğini ve vize uygulamalarını tanıttı.

KUALA LUMPUR, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Çin-ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ikili işbirliğinde elde edilen verimli sonuçlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, perşembe günkü toplantıda ortak geleceğe sahip topluluğun komşu ülkelerle bağının daha da yakınlaştığına dikkat çekti. Wang, önce Vietnam, daha sonra ise Malezya ve Kamboçya ile ortak geleceğe sahip ikili topluluk inşasının bir üst seviyeye çıkarıldığını, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinin de daha yüksek kaliteye ulaştığını söyledi.

İkinci olarak bölgesel dışa açılma ve işbirliği adımlarının daha kararlı hale geldiğini belirten Wang, Çin-ASEAN Serbest Ticaret Bölgesi görüşmelerinin 3.0 versiyonun bütünüyle tamamlandığını ve protokolün bu yıl içerisinde imzalanmasının beklendiğini ifade etti. Wang, ASEAN-Çin- Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nin bölgeler arası yeni bir işbirliği modeline öncülük ettiğini kaydetti.

Üçüncü olarak ise güvenlik işbirliğinin derinleştiğine dikkat çeken Wang, tüm tarafların Güney Çin Denizi'nde Davranış Kuralları taslak metninin nihai değerlendirmesini tamamladığını ve farklılıkları etkin şekilde yönetip denizlerdeki genel istikrarı koruduğunu vurguladı. Wang, çevrimiçi kumar ve telekomünikasyon dolandırıcılığı gibi sınır ötesi suçlarla mücadele amacıyla Myanmar, Laos, Tayland'ın da aralarında bulunduğu ülkelerle işbirliği yaptıklarını hatırlattı.

Wang, dördüncü olarak personel değişimlerinin daha kolay hale geldiğini söyledi. İki tarafın iki yıl art arda 100'den fazla kültürel ve halklar arası etkileşim etkinliği düzenlediğinin altını çizen Wang, "Lancang- Mekong vizeleri" ve "ASEAN vizesinin" resmen uygulanmaya başladığını belirtti. Wang, söz konusu vize uygulamalarıyla karşılıklı ziyaretlerin, aile toplantıları kadar kolay ve sık yapılabilir hale geldiğini ifade etti.

ASEAN'a komşuluk diplomasisinde her zaman öncelik verdiklerini vurgulayan Wang, bölgeyi insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etmeye yönelik pilot bölge olarak gördüklerini vurguladı.

İyi komşuluk, istikrar, refah ve karşılıklı fayda ilkelerine bağlı kalıp ortak geleceği paylaşmaya devam edeceklerini belirten Wang, barış, işbirliği, açıklık ve kapsayıcılık gibi Asya değerlerini savunmak, barışçıl, güvenli, müreffeh, güzel ve dostane bir ortak yuva kurmak ve ortak geleceğe sahip daha yakın bir Çin-ASEAN topluluğunun inşasını teşvik etmek üzere ASEAN ile çalışacaklarını ve böylelikle Küresel Güney'in yükselen bir ivme yakaladığı bir dönemde Asya'nın yeniden canlandırılması çabalarına hız vereceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Kuala Lumpur, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin-ASEAN İşbirliği Güçleniyor - Son Dakika

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