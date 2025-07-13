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Çin-ASEAN İşbirliği Vurgusu

Çin-ASEAN İşbirliği Vurgusu
13.07.2025 13:01
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Wang Yi, ASEAN toplantısında Çin-ASEAN işbirliğini güçlendirmek için alınan kararları açıkladı.

KUALA LUMPUR, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ASEAN Artı Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Çin-ASEAN işbirliği konusunda basına bilgi verdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında günümüzde yaygınlaşan tek taraflılık ve korumacılık karşısında Çin ve ASEAN ülkelerinin birbirlerini destekleme, birleşme ve işbirliği yapıp zorlukların üstesinden birlikte gelme konusunda güçlü istek gösterdiklerini söyledi.

Toplantılarda bir dizi sonuca ulaşıldığını kaydeden Wang, ilk olarak Çin-ASEAN Serbest Ticaret Bölgesi'nin 3.0 versiyonuna ilişkin müzakerelerin tamamlandığının teyit edildiğini söyledi. Ekim ayındaki liderler toplantısında onaylanması ve imzaya sunulması konusunda tarafların anlaştığını ifade eden Wang, Çin ve ASEAN'ın bölgesel ekonomik entegrasyonun teşvik edilip, üst düzey bölgesel serbest ticaret ağının kurulması konusunda mesaj verildiğini belirtti.

İkinci olarak ise Çin ve ASEAN ülkelerinin beş yıl için kapsamlı stratejik ortaklık eylem planı üzerinde anlaştığını söyleyen Wang, çeşitli alanlarda çok yönlü işbirliği için 40'tan fazla hedef belirlendiğini ve bir sonraki aşamada ikili pragmatik işbirliğine güçlü ivme kazandırılacağını belirtti.

Wang, üçüncü olarak da Güney Çin Denizi Davranış Kuralları 3. taslak metninin onaylanma aşamasının tamamlanmasının memnuniyetle karşılandığını belirten Wang, 2026 yılı içerisinde istişarelerin tamamlanması ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi dahil uluslararası hukuka uygun, etkili ve esaslı bir Davranış Kuralları'na ulaşılması için çaba gösterme konusunda uzlaşıldığını söyledi. Wang, bunun Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrar için güvence sağlayacağını ifade etti.

Bakan Çin'in komşu ülkelerle ortak geleceğe sahip toplum inşa etme ve bu ülkelerin modernleşmesini teşvik etme hedeflerine öncelik verdiğini belirtti.

Tüm ASEAN ülkelerinin Çin-ASEAN kapsamlı stratejik ortaklığından övgüyle bahsettiğini ve Çin'in ASEAN'ın en önemli diyalog ortağı olduğuna inandığını söyleyen Wang, Çin-ASEAN işbirliğinin Asya-Pasifik bölgesindeki en enerjik ve verimli örnek olduğunu ve Çin-ASEAN ilişkilerinin geleceğine güvenlerinin tam olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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