Çin-Avrupa Yük Treni Rotası Başladı

ÇEKİM TARİHİ: 1 Temmuz 2024
Yük treninin çeşitli görüntüleri
Çin'in Tianjin Uluslararası Kara Limanı'ndan bir yük treninin, Rusya'nın başkenti Moskova'ya doğru Pazartesi günü yola çıkmasıyla, kara limanının ilk Çin-Avrupa yük treni rotası başlamış oldu.
1.129 ton mal yüklü trenin, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Erenhot limanı üzerinden yaklaşık 15 gün içinde Moskova'ya ulaşması bekleniyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor. (XHTV)
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