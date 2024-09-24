Çin, Bankaların Sermayesini Artıracak

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BEİJİNG, 24 Eylül (Xinhua) -- Çin, önde gelen altı ticari bankanın birinci kuşak sermayesini artırmayı planlıyor.

Çin Ulusal Finansal Düzenleme İdaresi Başkanı Li Yunze, Salı günü düzenlenen basın toplantısında söz konusu sermayenin koordineli ilerleme, aşamalı uygulama ve özel politikalarla birlikte düzenli şekilde sağlanacağını söyledi.

Birinci kuşak sermaye, bir bankanın adi hisse senetleri ve açıklanan rezervler de dahil olmak üzere rezervlerinde tuttuğu çekirdek sermaye anlamına geliyor.

Li idarenin önde gelen ticari bankaları, hassas yönetimi artırma ve sermaye kısıtlamaları altında yüksek kaliteli kalkınmayı gerçekleştirme yeteneklerini güçlendirme yönünde teşvik etmeye devam edeceğini belirtti.