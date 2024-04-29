Çin Başbakanı Li Qiang, Akıllı Bağlantılı Yeni Enerjili Araçların Geliştirilmesinin Önemini Vurguladı

Güncel

BEİJİNG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, akıllı bağlantılı yeni enerjili araç geliştirmenin ve otomobil sektörünü daha üst düzey, daha akıllı ve daha yeşil hale getirmenin önemini vurguladı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komite üyesi olan Li, söz konusu açıklamayı Pazar günü 2024 Beijing Uluslararası Otomotiv Fuarı'nı ziyaretinde yaptı.

Başbakan, bilimsel ve teknolojik inovasyonun önderliğinde endüstriyel inovasyon arayışında olma, dışa açılım ve işbirliğini ilerletme, pazar talebini daha iyi karşılama ve pazar talebi yaratma çağrısında bulundu.

2024 Beijing Uluslararası Otomotiv Fuarı (2024 Çin Otomobil Fuarı), "Akıllı Mobiliteye Seyahat" temasıyla Beijing'deki Çin Uluslararası Sergi Merkezi'nde düzenleniyor.

2024 Çin Otomobil Fuarı'nı gezen Li, Çin'in akıllı bağlantılı yeni enerjili araçlarının sergilediği güçlü gelişim ivmesini gördüğü için fuarın kendisini yüreklendirdiğini söyledi.

Li, otomobil üreticilerinin küresel yeşil ve düşük karbonlu dönüşüme olumlu katkılarda bulunmak üzere bir yandan ileriye dönük teknolojilerin gelişim ve tasarımını iyileştirip sürekli olarak kaliteyi artırmak ve güncellemeler yapmak suretiyle otomobil sektörünü güçlendirirken, diğer yandan da temel teknolojileri yakalama, sanayi zinciri koordinasyonunu güçlendirme ve akıllı imalat seviyelerini teşvik etme çabalarını hızlandırmasını umduğunu söyledi.

Başbakan, Çin'deki ve dünyadaki yeni enerjili araç pazarlarının sürekli büyüdüğünü ve pazar talebi için geniş bir alan bulunduğu vurguladı. Li, Çin'in yurtiçi ve yurtdışındaki otomobil üreticileri arasında sermaye, teknoloji, yönetim ve yetenek açısından daha kapsamlı etkileşim ve işbirliğini artırarak bu şirketlerin Çin'deki pazar fırsatlarını paylaşmasına yardım edeceklerini dile getirdi.

Li, yatırımların genişletilmesi ve tüketimin güçlendirilmesinde otomobil sektörünün liderlik rolüne alan açılması çağrısı yaptı.