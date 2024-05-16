Çin Başbakanı Li Qiang, Çin-İngiltere İş Konseyi Başkanı ile bir araya geldi

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BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çarşamba günü Beijing'de Çin-İngiltere İş Konseyi (CBBC) Başkanı Sherard Cowper-Coles liderliğindeki heyetle bir araya geldi. Li, Çin'in pazar erişimini daha da genişleteceğini ve yabancı yatırımlar için hizmet garantilerini güçlendireceğini söyledi.

Kuruluşunun 70. yıldönümü dolayısıyla CBBC'yi kutlayan Li, kuruluşun Çin-İngiltere ilişkilerini geliştirme yönündeki kararlılığını, ikili ticarette buzları kıran tarihi rolünü ve iki ülke arasında bir iletişim ve diyalog köprüsü işlevi görmesini takdir ettiğini belirtti.

Çin'in İngiltere ile ilişkilerine büyük önem verdiğini vurgulayan Li, ilişkilerin doğru yolda sürekli ve istikrarlı gelişimi için çalışmak üzere İngiltere ile diyaloğu geliştirmeye, işbirliğini derinleştirmeye ve birbirlerinin temel çıkar ve başlıca kaygılarına saygı göstermeye istekli olduklarını söyledi.

Li ayrıca Çin'in İngiltere ile ekonomik ve ticari etkileşimleri yoğunlaştırmaya, kalkınma fırsatlarını paylaşmaya; finans, yeni enerji, biyotıp, dijital ekonomi ve diğer alanlarda işbirliğini genişletmeye ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde daha fazla üçüncü taraf işbirliği yürütmeye istekli olduğunu belirtti.

Çin'in temel devlet politikası olan dışa açılıma bağlı olduğunu vurgulayan Li, ülkenin pazar erişimini daha da genişleteceğini, yabancı yatırımlar için hizmet garantilerini güçlendireceğini ve yabancı şirketlerin Çin'de iş yapmaları için daha elverişli bir ortam sağlayacağını söyledi. Li, "İngiltere ve diğer ülkelerin şirketlerinin Çin'de yatırım yapmaya devam etmesinden memnuniyet duyarız" dedi.

Li, CBBC ve İngiliz iş dünyasının, ikili ilişkilerin gelişimine katkıda bulunmaya devam etmek için buzları kırma ruhunu miras alıp ileriye taşıması ve Çin-İngiltere dostluğunun taşıyıcısı, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinin destekleyicisi ve istikrarlı ve sorunsuz sanayi ve tedarik zincirlerinin savunucusu olarak hareket etmesi temennisinde bulundu.

Cowper-Coles ise konseyin, Çin'in reform ve dışa açılım politikasını teşvik edip yüksek kaliteli kalkınmayı sürdürmesini desteklediğini söyledi. Konsey başkanı, kuruluşun köprü rolü oynamayı sürdürmeye ve İngiltere-Çin ilişkilerinin gelişimi ile ikili işbirliğinin derinleştirilmesine olumlu katkılar sunmaya istekli olduğunu ifade etti.