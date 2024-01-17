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Çin Başbakanı Li Qiang, Çin ve İrlanda'nın serbest ve açık uluslararası ticaret sistemini desteklemesi çağrısında bulundu - Son Dakika
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Çin Başbakanı Li Qiang, Çin ve İrlanda'nın serbest ve açık uluslararası ticaret sistemini desteklemesi çağrısında bulundu

Çin Başbakanı Li Qiang, İrlanda'da gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında, Çin ve İrlanda'nın serbest ve açık bir uluslararası ticaret sistemini desteklemek ve hakiki çok taraflılığı uygulamak için birlikte çalışması gerektiğini belirtti. Li, iki ülke arasındaki işbirliğinin umut vadettiğini vurgulayarak, ekonomi, ticaret, yatırım, yeşil kalkınma, bilim ve teknoloji inovasyonu gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmeye istekli olduklarını ifade etti. Ayrıca, iki taraf arasındaki personel değişimlerini kolaylaştırmak ve halklar arası etkileşimleri güçlendirmek için eğitim, kültür ve diğer alanlarda çalışmalar yapacaklarını söyledi. Li, serbest ve açık bir uluslararası ticaret sistemini desteklemenin ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarlı ve sorunsuz işleyişini sürdürmenin önemine vurgu yaparak, iki tarafın birlikte çalışması gerektiğini dile getirdi.

Çin Başbakanı Li Qiang, Çin ve İrlanda\'nın serbest ve açık uluslararası ticaret sistemini desteklemesi çağrısında bulundu
17.01.2024 - 16:36,  Güncelleme: 16:41
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DUBLİN, 17 Ocak (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, serbest ve açık bir uluslararası ticaret sistemini desteklemek ve hakiki çok taraflılığı uygulamak üzere Çin ve İrlanda'nın birlikte çalışması çağrısında bulundu.

Resmi ziyaret için İrlanda'da bulunan Li, Çarşamba günü İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins ile cumhurbaşkanlığı konutu Aras an Uachtarain'de gerçekleştirdiği görüşme sırasında söz konusu çağrıyı yaptı.

Li, Çin ile İrlanda arasındaki karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinin umut vadettiğini vurguladı.

Başbakan, Çin'in ekonomi, ticaret ve yatırım, yeşil kalkınma, ayrıca bilim ve teknoloji inovasyonu gibi alanlarda İrlanda'yla işbirliğini derinleştirmeye istekli olduğunu belirtti.

Li, iki ülke arasındaki personel değişimlerini kolaylaştırmak üzere eğitim, kültür ve diğer alanlarda halklar arası etkileşimleri güçlendirme sözü verdi.

Başbakan, serbest ve açık bir uluslararası ticaret sistemini desteklemek ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarlı ve sorunsuz işleyişini sürdürmek üzere iki tarafın birlikte çalışması gerektiğini dile getirdi.

İki tarafın hakiki çok taraflılığı uygulaması, farklılıkları diyalog yoluyla uzlaştırması ve ihtilafları işbirliği aracılığıyla çözmesi gerektiğini belirten Li, bu sayede daha iyi küresel yönetişim yolunda ilerleneceğini, ortak kalkınmanın teşvik edileceğini ve değişim ve kaosla çalkalanan dünyaya daha fazla istikrar ve enerji getirilebileceğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Çin Başbakanı Li Qiang, Çin ve İrlanda'nın serbest ve açık uluslararası ticaret sistemini desteklemesi çağrısında bulundu - Son Dakika
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