Çin Başbakanı Li Qiang, Çin ve İrlanda\'nın serbest ve açık uluslararası ticaret sistemini desteklemesi çağrısında bulundu

DUBLİN, 17 Ocak (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, serbest ve açık bir uluslararası ticaret sistemini desteklemek ve hakiki çok taraflılığı uygulamak üzere Çin ve İrlanda'nın birlikte çalışması çağrısında bulundu.

Resmi ziyaret için İrlanda'da bulunan Li, Çarşamba günü İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins ile cumhurbaşkanlığı konutu Aras an Uachtarain'de gerçekleştirdiği görüşme sırasında söz konusu çağrıyı yaptı.

Li, Çin ile İrlanda arasındaki karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinin umut vadettiğini vurguladı.

Başbakan, Çin'in ekonomi, ticaret ve yatırım, yeşil kalkınma, ayrıca bilim ve teknoloji inovasyonu gibi alanlarda İrlanda'yla işbirliğini derinleştirmeye istekli olduğunu belirtti.

Li, iki ülke arasındaki personel değişimlerini kolaylaştırmak üzere eğitim, kültür ve diğer alanlarda halklar arası etkileşimleri güçlendirme sözü verdi.

Başbakan, serbest ve açık bir uluslararası ticaret sistemini desteklemek ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarlı ve sorunsuz işleyişini sürdürmek üzere iki tarafın birlikte çalışması gerektiğini dile getirdi.

İki tarafın hakiki çok taraflılığı uygulaması, farklılıkları diyalog yoluyla uzlaştırması ve ihtilafları işbirliği aracılığıyla çözmesi gerektiğini belirten Li, bu sayede daha iyi küresel yönetişim yolunda ilerleneceğini, ortak kalkınmanın teşvik edileceğini ve değişim ve kaosla çalkalanan dünyaya daha fazla istikrar ve enerji getirilebileceğini vurguladı.