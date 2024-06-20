Çin Başbakanı Li Qiang, Çin ve Malezya'nın ikili ilişkilerini gelecek nesillere taşımak istediklerini söyledi

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KUALA LUMPUR, 20 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin ve Malezya'nın ikili ilişkileri yeni bir başlangıç noktasına taşıdığını ve bunu gelecek nesillere ulaştırma arzusunu paylaştığını söyledi.

Li, Çarşamba günü Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile birlikte katıldığı Çin ile Malezya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümü ve Çin-Malezya Dostluk Yılı kutlama resepsiyonundaki konuşmasında söz konusu açıklamayı yaptı.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin-Malezya Dostluk Yılı olduğunu kaydeden Li, "dostluğun" büyük ağırlık taşıyan bir kelime olduğunu ve günümüzde özellikle değer kazandığını söyledi.

Li, Çin-Malezya Dostluk Yılı kutlamalarının yalnızca ikili ilişkileri geliştirmek için değil, aynı zamanda dostluk ruhunu korumak ve tüm dünyayı daha iyi ve ortak bir gelecek için el ele vererek daha çok çaba göstermeye çağırmak için tasarlandığını ifade etti.

Li, dostluğun hem geçmişte hem günümüzde hem de gelecekte Çin-Malezya ilişkilerinin belirleyici özelliği olduğunu vurguladı.

Başbakan, iki tarafın geleneksel dostluğu artırması, ikili ilişkilerin temelini sağlamlaştırması ve ortak geleceğe sahip bir Çin-Malezya topluluğu inşası bağlamında geniş bir yelpazede işbirliği arayışında olması gerektiğini ifade etti.

Li, iki halka daha fazla fayda sağlamak üzere iki tarafın kalkınma stratejileri arasında sinerji oluşturup ortak çıkarları genişletmesi gerektiğini kaydetti.

Li, halklar arası yakınlığın temelini güçlendirmek ve halklar arasında daha güçlü bir bağ inşa etmek üzere her iki tarafın da etkileşimleri ve karşılıklı öğrenmeyi derinleştirmesi gerektiğini belirtti.

Başbakan, tarafların ayrıca küresel zorlukları birlikte gidermek üzere dayanışma ve koordinasyonu güçlendirmesi ve Asya'da barışçıl, güvenli ve güvenilir, zengin, güzel, dostane ve uyumlu bir yuvayı ortaklaşa inşa etmesi gerektiğini ifade etti.