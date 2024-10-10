Çin Başbakanı Li Qiang'dan Piyasa Vurgusu

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VİYENTİYAN, 10 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, piyasanın mevcut ekonomik kalkınmada en sınırlı kaynak haline geldiğini belirterek buna rağmen piyasa kaynaklarının artan küresel belirsizlik ve istikrarsızlık ortamında Çin ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) en önemli avantajı olduğunu söyledi.

Li, Laos'un başkenti Viyentiyan'da düzenlenen 27. Çin-ASEAN Zirvesi'nin Perşembe günkü açılış konuşmasında küresel ekonomik toparlanmanın donukluğunu sürdürdüğünü ve yetersiz küresel talep gibi sorunların daha belirgin hale geldiğini belirtti.

Başbakan, Çin ve ASEAN pazarlarının genişlemeye ve dışa açılmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.