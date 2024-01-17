Çin Başbakanı Li Qiang, İrlanda\'ya tek taraflı vize muafiyeti sağlayacaklarını duyurdu

DUBLİN, 17 Ocak (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çarşamba günü İrlanda'nın başkenti Dublin'de yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki personel değişimini kolaylaştırmak amacıyla İrlanda'ya tek taraflı vize muafiyeti sağlayacaklarını duyurdu.

Li, İrlanda devletinin resmi konuk evi Farmleigh House'da İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ile bir araya geldiği görüşmede söz konusu açıklamayı yaptı.