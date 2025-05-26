Çin Başbakanı Li Qiang Kuala Lumpur'da

KUALA LUMPUR, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Çin arasında yapılacak zirveye katılmak üzere Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a gitti.

Li, pazartesi günü Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'nda aralarında Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke Siew Fook ve Çin'in Malezya Büyükelçisi Ouyang Yujing'in de aralarında bulunduğu yetkililer tarafından karşılandı.

Li, ASEAN dönem başkanlığını üstlenen Malezya'ya gelmeden önce resmi ziyaret için Endonezya'da bulunuyordu.