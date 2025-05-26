Çin Başbakanı Li Qiang Malezya'da

KUALA LUMPUR, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang (solda), Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in daveti üzerine, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Çin arasında yapılacak zirveye katılmak üzere Malezya'nın başkentinde bulunan Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'na indi, 26 Mayıs 2025. (Fotoğraf: Rao Aimin/Xinhua)
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