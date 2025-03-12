Çin Başbakanı'ndan Avusturya'ya Tebrik

BEİJİNG, 12 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, göreve başlayan Avusturya Başbakanı Christian Stocker'a tebrik mesajı gönderdi.

Li, mesajında Avusturya'nın Çin'in Avrupa'daki önemli ortaklarından olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki değişim ve işbirliğinde çeşitli alanlar ve düzeylerde yakınlaşma yaşandığını kaydeden Li, özellikle kültürel ve halklar arası etkileşimde canlılık görüldüğünü belirtti.

Li, ikili etkileşim ve işbirliğini derinleştirmek ve Çin-Avusturya dostane stratejik ortaklığını yeni bir düzeye çıkarmak üzere Stocker ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.