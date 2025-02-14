Çin Başbakanı'ndan Belçika'ya Tebrik - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin Başbakanı'ndan Belçika'ya Tebrik

Li Qiang, Belçika'nın yeni Başbakanı Bart de Wever'e mesaj göndererek ikili ilişkileri vurguladı.

14.02.2025 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 14 Şubat (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Belçika Başbakanı olarak göreve başlayan Bart de Wever'e tebrik mesajı gönderdi.

Li, perşembe günü gönderdiği mesajında Avrupa Birliği'nin kurucu üyesi olan ve genel merkezine ev sahipliği yapan Belçika'nın, Çin-AB ilişkilerinde uzun süredir önemli bir köprü görevi üstlendiğini söyledi.

Li ayrıca ticaret ve ekonomi, bilim ve teknoloji ve beşeri bilimler gibi alanlarda verimli bir etkileşim ve işbirliği sayesinde Çin-Belçika ilişkilerinin, her iki ülkenin halklarına fayda sağladığını ve Çin-AB ilişkilerinin gelişimine katkıda bulunduğunu belirtti.

Çin hükümetinin, Çin-Belçika ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem verdiğini kaydeden Li, bu ilişkileri daha üst bir düzeye çıkarmak üzere çeşitli alanlarda ikili etkileşim ve işbirliğine yeni bir ivme kazandırmak için Başbakan de Wever ile çalışmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Belçika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Başbakanı'ndan Belçika'ya Tebrik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:01 Tedavi süreci tamamlanan MHP lideri Bahçeli, taburcu oldu Tedavi süreci tamamlanan MHP lideri Bahçeli, taburcu oldu
11:39 3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı Aynı ürüne iki kat fiyat 3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı! Aynı ürüne iki kat fiyat
10:53 Yaptığı iğrençlik zincir markete pahalıya patladı Yaptığı iğrençlik zincir markete pahalıya patladı
10:48 Rusya, Çernobil’i vurdu Rusya, Çernobil'i vurdu
03:46 ABD’den Ankara’yı küplere bindirecek F-35 kararı ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek F-35 kararı
16:43 Icardi’den Mourinho’ya “Goat“ yanıtı Icardi'den Mourinho'ya "Goat" yanıtı
16:41 42 yıl komadan kalan kadının hazin hikayesi yürek burktu 42 yıl komadan kalan kadının hazin hikayesi yürek burktu
16:35 Alişan, eşi Buse Varol ile Umre’ye gitti: Üçüncü kez görmek kısmet oldu Alişan, eşi Buse Varol ile Umre'ye gitti: Üçüncü kez görmek kısmet oldu
16:35 Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi
16:25 Almanya’yı birbirine katan saldırganın kimliği belli oldu Almanya'yı birbirine katan saldırganın kimliği belli oldu
16:23 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten TÜSİAD’a sert tepki AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TÜSİAD'a sert tepki
16:20 Meltem Miraloğlu’nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti
15:50 Mabel Matiz imaj değiştirdi Saçlarını kısacık kestirdi Mabel Matiz imaj değiştirdi! Saçlarını kısacık kestirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 12:15:22. #1.13#
SON DAKİKA: Çin Başbakanı'ndan Belçika'ya Tebrik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.