Çin Başbakanı'ndan Belçika'ya Tebrik

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BEİJİNG, 14 Şubat (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Belçika Başbakanı olarak göreve başlayan Bart de Wever'e tebrik mesajı gönderdi.

Li, perşembe günü gönderdiği mesajında Avrupa Birliği'nin kurucu üyesi olan ve genel merkezine ev sahipliği yapan Belçika'nın, Çin-AB ilişkilerinde uzun süredir önemli bir köprü görevi üstlendiğini söyledi.

Li ayrıca ticaret ve ekonomi, bilim ve teknoloji ve beşeri bilimler gibi alanlarda verimli bir etkileşim ve işbirliği sayesinde Çin-Belçika ilişkilerinin, her iki ülkenin halklarına fayda sağladığını ve Çin-AB ilişkilerinin gelişimine katkıda bulunduğunu belirtti.

Çin hükümetinin, Çin-Belçika ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem verdiğini kaydeden Li, bu ilişkileri daha üst bir düzeye çıkarmak üzere çeşitli alanlarda ikili etkileşim ve işbirliğine yeni bir ivme kazandırmak için Başbakan de Wever ile çalışmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.