Çin Başbakanı'ndan Ruanda'ya Kutlama Mesajı

BEİJİNG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Ruanda Başbakanı olarak göreve başlayan Justin Nsengiyumva'ya kutlama mesajı gönderdi.

Li, çarşamba günü gönderdiği mesajında Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin stratejik liderliği altında Çin-Ruanda ilişkilerinin hızla geliştiğini belirterek, iki ülke arasında karşılıklı siyasi güvenin sürekli derinleştiğini, tatbiki işbirliğinde verimli sonuçlar alındığını ve uluslararası ve bölgesel meselelerde yakın iletişim ve koordinasyonun sürdürüldüğünü vurguladı.

Eylül 2024'te düzenlenen Çin- Afrika İşbirliği Forumu Beijing Zirvesi'nde iki ülke liderlerinin başarılı bir görüşme gerçekleştirdiğini ve Çin-Ruanda ilişkilerinin kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesine karar verdiklerini hatırlatan Li, ikili ilişkilerin gelecekteki gelişimi için yol haritasının çizildiğini dile getirdi.

İki ülke liderlerinin ulaştığı önemli mutabakatın ve Çin-Afrika İşbirliği Forumu Beijing Zirvesi'nin sonuçlarının uygulanmasını hızlandırmak üzere Nsengiyumva ile yakın çalışmaya hazır olduğunu belirten Li, bu yolla Çin-Ruanda işbirliğinde daha büyük başarılar elde edileceğini ve iki ülke halklarına daha fazla fayda sağlanacağını kaydetti.