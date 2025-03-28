Çin Başbakanı'ndan Tunus Başbakanı'na Kutlama

BEİJİNG, 28 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Tunus Cumhuriyeti Başbakanı olarak göreve başlayan Sara ez-Zaferani ez-Zenzeri'yi kutladı.

Perşembe günü gönderdiği mesajında Çin ve Tunus'un derin bir geleneksel dostluğa sahip olduğunu kaydeden Li, ikili ilişkilerin Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in stratejik kılavuzluğunda istikrarlı ve olumlu bir gelişim sergilediğini söyledi.

Li, iki cumhurbaşkanının Mayıs 2024'te Beijing'de verimli görüşmelerde bulunarak, Çin-Tunus stratejik ortaklığının kurulduğunu ilan ettiğini ve ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açtığını hatırlattı.

Li, iki cumhurbaşkanının vardığı önemli uzlaşıyı hayata geçirmek ve Çin-Tunus stratejik ortaklığının istikrarlı ve uzun vadeli gelişimini teşvik etmek üzere Tunus Başbakanı ile çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.