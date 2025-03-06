Çin, Çip Araştırmalarında Zirvede

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SACRAMENTO, 6 Mart (Xinhua) -- Çinli araştırmacılar, çip tasarımı ve üretimi konusunda diğer tüm ülkelerin araştırmacılarından daha fazla makale yayımladı.

ABD'deki Georgetown Üniversitesi Yükselen Teknoloji Gözlemevi tarafından hazırlanan rapora göre 2018-2023 yılları arasındaki beş yıllık dönemde çip tasarımı ve üretimiyle ilgili yayımlanan 475.000 İngilizce makale arasında tüm yarı iletken araştırma yayınlarının yüzde 34'ü Çinli bilim insanları tarafından yapıldı. Çin'i yüzde 18 ile Avrupa ülkeleri, yüzde 15 ile de ABD takip etti.

Rapor ayrıca atıf sayısına göre ilk yüzde 10'da yer alan en etkili çalışmaların yarısının Çin kurumlarındaki araştırmacılar tarafından yapıldığını, onu yüzde 22 ile ABD'li, yüzde 17 ile ise Avrupalı araştırmacıların takip ettiğini ortaya koydu.