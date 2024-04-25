Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, askeri tıp üniversitelerinin kurulmasını çağırıyor

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CHONGQİNG, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, dünya standartlarında askeri tıp üniversiteleri kurma çağrısı yaparak, bu üniversitelerin muharebe alanlarına ve birliklere hizmet vermesi ve geleceği kucaklaması gerektiğini vurguladı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, Salı günü Ordu Tıp Üniversitesi'ni teftişi sırasında söz konusu açıklamayı yaptı.

Yeni dönemde ordunun güçlendirilmesine dair fikirlerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Xi, üniversiteye, işleyişini ve yetenek yetiştirmeyi geliştirme ve tıbbi destek kabiliyetlerini artırma çağrısında bulundu.

Xi, teftiş sırasında üniversitenin temel verileri ve muharebe alanında tıbbi tedaviye ilişkin temel disiplini hakkında bilgi aldı.

2017 yılında yeniden örgütlenmeyle kurulan üniversite, askeri mücadeleye tıbbi destek sağlanması ve Kovid-19'un önlenip kontrol altına alınması gibi bir dizi önemli görevi yerine getirdi. Xi, kalkınmanın hızlandırılması ve görevlerin tamamlanmasında üniversitenin ortaya koyduğu çabaları takdir etti.

Üniversitedeki subay ve asker temsilcileriyle bir araya gelen Xi, onlarla toplu fotoğraf çektirdi.

Xi, cephede üstünlük kazanmak için askeri tıp bilimi araştırmalarında inovasyonun güçlü şekilde teşvik edilmesinin yanı sıra erdem eğitimi ve muharebe kabiliyetleri geliştirmenin önemini vurguladı.

Xi, Parti öz yönetiminin tam ve güçlü şekilde hayata geçirilmesi ve Parti disiplini eğitiminin uygulanmasının önemine dikkat çekti.

Hukuk temelli yönetişimin ilerletilmesi ve eğitim yönetiminin sıkılaştırılması için çalışmak gerektiğini belirten Xi, üniversitenin gelişimine yönelik yeni ufuklar açmak üzere birlikte çaba gösterme çağrısı yaptı.