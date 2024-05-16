Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin-Arap topluluğunu güçlendirmeye hazır

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BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in ortak geleceğe sahip daha üst düzey bir Çin-Arap topluluğu inşa etmek üzere Arap ülkeleriyle çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Xi, Perşembe günü Bahreyn'de düzenlenen 33. Arap Birliği Zirvesi vesilesiyle Arap Birliği Devlet Başkanları Konseyi dönem başkanı olan Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el-Halife'ye gönderdiği tebrik mesajında söz konusu ifadeleri kullandı.

Xi, "Küresel Güney" için dayanışma ve işbirliğinin güçlendirilmesinde ve ortak çıkarlarının gözetilmesinde Arap ülkelerinin giderek daha önemli bir rol oynadığını belirtti.